Cidades do sul da Bahia estão em alerta laranja para chuvas intensas, aponta Inmet

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Elaine Sanoli
Publicado em 22 de maio de 2026 às 05:00
Ao menos sete cidades baianas estão sob o alerta laranja para a ocorrência de chuvas intensas entre 0h e 23h59 desta sexta-feira (22). Os municípios estão localizados na região sul da Bahia.
As cidades em alerta são:
Porto Seguro
O alerta laranja, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), indica que, durante o período em vigor, há possibilidade de chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia.
Os ventos intensos que podem atingir velocidades entre 60 e 100 km/h.
Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
A recomendação do Inmet é que, em caso de rajadas de vento, a população não se abrigue debaixo de árvores, devido ao leve risco de quedas e descargas elétricas, e evite estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
Também é recomendado evitar o uso de aparelhos eletrônicos enquanto estiverem conectados à tomada. A Defesa Civil (telefone 199) e o Corpo de Bombeiros (telefone 193) podem ser acionados em caso de emergência.