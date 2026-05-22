PERIGO

Cidades do sul da Bahia estão em alerta laranja para chuvas intensas, aponta Inmet

Precipitação pode chegar a 100 mm/dia

Elaine Sanoli

Publicado em 22 de maio de 2026 às 05:00

Chuva Crédito: Shutterstock

Ao menos sete cidades baianas estão sob o alerta laranja para a ocorrência de chuvas intensas entre 0h e 23h59 desta sexta-feira (22). Os municípios estão localizados na região sul da Bahia.

As cidades em alerta são:

Alcobaça

Caravelas

Mucuri

Nova Viçosa

Porto Seguro

Prado

Santa Cruz Cabrália



Porto Seguro 1 de 17

O alerta laranja, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), indica que, durante o período em vigor, há possibilidade de chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia.

Os ventos intensos que podem atingir velocidades entre 60 e 100 km/h.

Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

A recomendação do Inmet é que, em caso de rajadas de vento, a população não se abrigue debaixo de árvores, devido ao leve risco de quedas e descargas elétricas, e evite estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.