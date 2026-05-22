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Cidades do sul da Bahia estão em alerta laranja para chuvas intensas, aponta Inmet

Precipitação pode chegar a 100 mm/dia

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 22 de maio de 2026 às 05:00

Temporais atingem o Sudeste e chuva forte se espalha pelo Brasil nesta quinta (12)
Chuva Crédito: Shutterstock

Ao menos sete cidades baianas estão sob o alerta laranja para a ocorrência de chuvas intensas entre 0h e 23h59 desta sexta-feira (22). Os municípios estão localizados na região sul da Bahia.

As cidades em alerta são:

  1. Alcobaça
  2. Caravelas
  3. Mucuri
  4. Nova Viçosa
  5. Porto Seguro
  6. Prado
  7. Santa Cruz Cabrália

Porto Seguro

Porto Seguro por Divulgação
Porto Seguro reúne belezas naturais e é rica em história por Imagem: Joa Souza | Shutterstock
Praia de Porto Seguro por Divulgação
Porto Seguro durante temporada de verão por Divulgação
Em Porto Seguro está a ‘Costa do Descobrimento’ ) por
Porto Seguro tem rica biodiversidade de recifes por
Porto Seguro recebe turistas de todo o Brasil por Divulgação/Prefeitura
Porto Seguro por Secom/Porto Seguro
Porto Seguro por Secom/Porto Seguro
Caraíva, paraíso natural em Porto Seguro, na Bahia por Divulgação
Trancoso, em Porto Seguro, é um dos destinos mais procurados no período por Reprodução/Airbnb
Trancoso é perfeito para quem busca opções tranquilas  por
Trancoso por Divulgação
Caraíva, distrito de Porto Seguro, no sul da Bahia por Shutterstock
Rua do Mucugê — Arraial d’Ajuda (BA) por Reprodução
Rua do Mucugê — Arraial d’Ajuda (BA) por Reprodução
Arraial d'Ajuda por Divulgação
1 de 17
Porto Seguro por Divulgação

O alerta laranja, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), indica que, durante o período em vigor, há possibilidade de chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia.

Os ventos intensos que podem atingir velocidades entre 60 e 100 km/h.

Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

A recomendação do Inmet é que, em caso de rajadas de vento, a população não se abrigue debaixo de árvores, devido ao leve risco de quedas e descargas elétricas, e evite estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Também é recomendado evitar o uso de aparelhos eletrônicos enquanto estiverem conectados à tomada. A Defesa Civil (telefone 199) e o Corpo de Bombeiros (telefone 193) podem ser acionados em caso de emergência.

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