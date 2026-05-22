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Rodoviários de Salvador avaliam nova proposta e decidem sobre greve nesta sexta (22)

Reunião realizada no Tribunal Regional do Trabalho terminou sem acordo firmado nesta quinta-feira (21)

  • M
  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 22 de maio de 2026 às 05:30

Ônibus em Salvador
Ônibus em Salvador Crédito: Ascom/Semob

O Sindicato dos Rodoviários de Salvador realiza, nesta sexta-feira (22), uma nova assembleia para decidir os rumos da greve geral da categoria.

Agendada para as 8h, na sede do sindicato, a reunião colocará em votação uma nova proposta apresentada pelo Tribunal Regional do Trabalho da Bahia (TRT-5). A negociação é mediada pela Justiça do Trabalho em razão dos impasses entre as empresas e sindicalistas.

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Antigos bondes de Salvador por Reprodução
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Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
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Antigos bondes de Salvador por Reprodução

Nesta quinta-feira (21), representantes da categoria participaram de uma rodada de negociação no Tribunal, mas, após mais de três horas de discussão, não houve acordo. Com isso, a greve segue mantida para esta sexta-feira, a partir das 0h01, conforme publicado no edital de estado de greve emitido na segunda-feira (18).

“Saímos daqui com a construção de uma proposta que achamos defensável. Queremos convocar todos os trabalhadores e trabalhadoras para que possamos discutir os benefícios dessa proposta e a situação da greve, que pode colocar em risco alguns dos nossos direitos”, afirmou o presidente do sindicato, Hélio Ferreira.

Após o anúncio da greve dos rodoviários de Salvador, o Tribunal Regional do Trabalho da Bahia determinou o funcionamento de pelo menos 60% da frota de ônibus da capital nos horários de pico e 40% nos demais horários.

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