ABALADA

Professor é afastado após mãe denunciar que filha de 15 anos foi assediada; estudante não quer retornar à escola

Segundo a mãe, professor fez contato físico de forma invasiva e sem consentimento

Perla Ribeiro

Publicado em 21 de março de 2026 às 19:01

Professor é afastado após mãe denunciar que filha de 15 anos foi assediada; estudante não quer retornar à escola Crédito: Reprodução

A mãe de uma adolescente de 15 anos denunciou que a filha foi assediada por um professor após uma dinâmica com a promessa de sacolé realizada em uma escola municipal de Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. O caso ocorreu, segundo a mãe, na quinta-feira (19), durante um projeto de robótica no contraturno das aulas.

A família informou ao G1 que, durante a atividade, o professor propôs uma dinâmica e prometeu sacolés como brinde, pedindo que a estudante organizasse uma lista com os nomes dos participantes. No dia seguinte, ao procurar o professor para tratar da entrega do brinde, a adolescente foi chamada por ele, que tentou convencê-la a sair da escola para comprar o item. Ainda segundo a mãe, nesse momento o homem fez contato físico de forma invasiva e sem consentimento.

A mãe contou ainda que a jovem tentou se afastar e buscar ajuda de funcionários, mas, conforme o relato, foi impedida. Segundo ela, o professor segurou a adolescente pelo pescoço e a puxou, afastando-a de outras pessoas. A situação só foi interrompida quando houve maior movimentação de alunos no local.

Após o episódio, a estudante ficou abalada, chorou e contou o que aconteceu à família. Segundo a mãe, a filha não quer retornar à escola e passou a se sentir culpada. A responsável procurou a direção da unidade e registrou um boletim de ocorrência na Delegacia da Mulher. Por se tratar de menor de idade, o caso foi encaminhado ao Conselho Tutelar, que deve realizar escuta especializada.