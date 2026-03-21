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Leitura labial revela o que Natanzinho Lima disse ao ser 'expulso' do palco por estar bêbado

Vídeo com Natanzinho Lima viraliza nas redes após intervenção de seguranças em show com Wesley Safadão e Xanddy

Fernanda Varela

Publicado em 21 de março de 2026 às 13:16

Natanzinho Lima Crédito: Divulgação

Um vídeo que circula nas redes sociais neste sábado (21) mostra o momento em que o cantor Natanzinho Lima é retirado do palco por seguranças durante um show realizado no Ceará. As imagens rapidamente ganharam repercussão e passaram a ser compartilhadas por fãs e páginas de entretenimento.

No registro, o artista aparece sendo conduzido para fora do palco enquanto Wesley Safadão e Xanddy encerram a apresentação. Em meio à situação, os dois músicos reagem com risadas ao episódio.

Natanzinho Lima 1 de 9

Segundo relatos e análise feita por um especialista em leitura labial, Natanzinho aparentava estar sob efeito de álcool no momento da retirada. O profissional apontou quais teriam sido as falas do cantor enquanto era contido pelos seguranças.

“Vai embora já? Pera aí! Não, não, não. Oxe, ei, Wesley, já vai embora? Não pô, é o evento”, teria dito o artista durante a ação.

Até o momento, Natanzinho Lima não se pronunciou oficialmente sobre o ocorrido.