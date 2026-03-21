ESPORTE

Cuca abre o jogo sobre condenação por estupro e diz que hoje luta pelas mulheres: 'Peço que elas me entendam também'

Treinador afirma ter buscado anulação do processo, reconhece gravidade do tema e diz que caso teve repercussão que o 'machucou bastante'

Fernanda Varela

Publicado em 21 de março de 2026 às 12:37

Cuca Crédito: Reprodução

O técnico Cuca foi apresentado nesta sexta-feira (20) pelo Santos e falou pela primeira vez, como novo comandante do clube, sobre o caso que marcou sua trajetória fora de campo. Condenado à revelia na Suíça, em 1989, por coação e ato sexual com menor de idade, o treinador teve a decisão anulada em janeiro de 2024 por questões processuais.

Durante a entrevista coletiva, o treinador afirmou compreender a reação negativa de parte da torcida e disse que passou a refletir sobre o tema com mais profundidade nos últimos anos. Segundo ele, a discussão deixou de ser sobre sua pessoa e passou a ser sobre a causa.

Veja onde denunciar casos de violência contra a mulher 1 de 5

“Eu entendo as pessoas que ficam decepcionadas, elas vivem das notícias, mas peço que elas me entendam também. Eu fiz tudo o que podia dentro da condição ideal. O importante hoje não é o Cuca, é a causa”, declarou.

O técnico afirmou que, na época do episódio, não teve conhecimento do julgamento e que não foi representado por defesa no processo. Ele disse ainda que, após a repercussão do caso em 2023, buscou reabrir a situação na Justiça internacional, o que resultou na anulação da condenação. Segundo Cuca, também houve pagamento de indenização, apesar de afirmar que não havia obrigação.

O treinador relatou que demorou a compreender a dimensão do tema, mas que hoje se considera engajado no combate à violência contra mulheres. Ele citou ações como palestras em clubes, incentivo à arbitragem feminina e apoio a projetos sociais voltados a mulheres em situação de vulnerabilidade.

“Hoje eu entendo diferente. As pessoas querem saber o que eu faço pela causa. Eu faço muita coisa, não sou de colocar em rede social”, afirmou.

Cuca também destacou que tem buscado contribuir com iniciativas educativas e sociais, além de defender maior participação feminina no esporte. Ele disse ainda que está aberto ao diálogo com quem se sente incomodado com sua presença no futebol.

“Se quiserem me conhecer, conversar, ver o que faço, estou disponível”, completou.