OUÇA: Fifa lança primeira música oficial da Copa do Mundo 2026

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Fernanda Varela
Publicado em 21 de março de 2026 às 11:05
A Fifa divulgou nesta sexta-feira (20) a primeira música oficial da Copa do Mundo de 2026. Intitulada “Lighter”, a faixa é uma parceria entre os cantores Jelly Roll, Carín León e o produtor Cirkut.
Confira todos os grupos da Copa do Mundo 2026
A canção faz parte das ações de aquecimento para o torneio, que será realizado em três países pela primeira vez na história: Estados Unidos, México e Canadá. A competição está prevista para começar em junho.
Ouça a música oficial
A nova edição da Copa também marcará uma mudança importante no formato, com a ampliação para 48 seleções participantes, tornando o evento ainda maior.
A expectativa é que outras músicas e ativações sejam lançadas ao longo dos próximos meses, reforçando a preparação para um dos maiores eventos esportivos do mundo.