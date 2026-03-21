COPA DO MUNDO 2026

OUÇA: Fifa lança primeira música oficial da Copa do Mundo 2026

Canção reúne Jelly Roll, Carín León e produtor Cirkut e marca início da contagem para o torneio

Fernanda Varela

Publicado em 21 de março de 2026 às 11:05

Taça da Copa do Mundo Crédito: Divulgação/Fifa





A Fifa divulgou nesta sexta-feira (20) a primeira música oficial da Copa do Mundo de 2026. Intitulada “Lighter”, a faixa é uma parceria entre os cantores Jelly Roll, Carín León e o produtor Cirkut.

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A canção faz parte das ações de aquecimento para o torneio, que será realizado em três países pela primeira vez na história: Estados Unidos, México e Canadá. A competição está prevista para começar em junho.

Ouça a música oficial

A nova edição da Copa também marcará uma mudança importante no formato, com a ampliação para 48 seleções participantes, tornando o evento ainda maior.

A expectativa é que outras músicas e ativações sejam lançadas ao longo dos próximos meses, reforçando a preparação para um dos maiores eventos esportivos do mundo.