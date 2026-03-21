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CENAS FORTES: Jogador sofre amputação parcial de dedo após acidente em jogo contra o Liverpool

Atacante Noa Lang se machuca ao colidir com estrutura fora do campo

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 21 de março de 2026 às 08:10

Atleta perdeu parte do dedo
Atleta perdeu parte do dedo Crédito: Reprodução/X

Um lance nos minutos finais da partida entre Liverpool e Galatasaray, pela Liga dos Campeões, terminou com grande preocupação dentro de campo. O atacante Noa Lang sofreu uma lesão grave na mão direita após um choque fora do gramado e precisou ser levado com urgência ao hospital.

O incidente aconteceu quando o jogador tentou evitar a saída da bola pela linha de fundo. Na disputa, ele acabou atingindo uma estrutura de publicidade posicionada próxima ao campo. Com o impacto, teve um corte profundo na mão, que resultou na amputação parcial de um dos dedos.

Lang caiu imediatamente e recebeu atendimento ainda no gramado por vários minutos. Diante da gravidade do ferimento, foi retirado de maca e encaminhado a uma unidade de saúde em Liverpool, onde passou por procedimento cirúrgico.

Noa Lang

Noa Lang por Reprodução
Noa Lang por Reprodução
Noa Lang por Reprodução
Noa Lang por Reprodução
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Noa Lang por Reprodução

Em nota oficial, o Galatasaray confirmou a lesão e informou que o jogador seria operado ainda nas horas seguintes ao acidente. “O nosso jogador Noa Lang sofreu um corte profundo no polegar direito e será submetido a cirurgia em Liverpool, com acompanhamento da equipe médica do clube”, informou o comunicado.

Após a partida, o técnico Okan Buruk também comentou a situação e destacou a gravidade do caso.

“É uma situação séria no dedo dele. Ele foi levado rapidamente ao hospital, e os médicos vão avaliar a necessidade de intervenção imediata”, afirmou.

Mais tarde , o hjogador apareceu nas redes sociais. “Coisas ruins acontecem. Minha cirurgia correu bem, obrigado a todos”, escreveu.

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