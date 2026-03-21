Vitória x Mirassol: veja onde assistir, escalações e arbitragem

As equipes se enfrentam neste domingo (22), às 18h30, no Barradão, em Salvador

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 21 de março de 2026 às 18:30

Vitória x Mirassol - 36ª rodada Campeonato Brasileiro 2025
Vitória x Mirassol - 36ª rodada Campeonato Brasileiro 2025 Crédito: Victor Ferreira/ECV

Vitória e Mirassol se enfrentam neste domingo (22), às 18h30, no Barradão, em Salvador, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2026. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações. 

Onde assistir Vitória x Mirassol ao vivo

A partida entre Vitória e Mirassol terá transmissão ao vivo por Premiere (pay-per-view).

Campanha do Vitória na Série A

Vitória 2x0 Remo - 1ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória
Palmeiras 5x1 Vitória - 2ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Vitória 1x2 Flamengo - 3ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Bahia 1x1 Vitória - 5ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Vitória 2x0 Atlético-MG - 6ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Grêmio 2x0 Vitória - 7ª rodada por Victor Ferreira/ECV
1 de 6
Vitória 2x0 Remo - 1ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória

Vitória

O Vitória iniciou a rodada na 13ª colocação, com sete pontos, e tenta se recuperar após derrota por 2x0 para o Grêmio na última rodada. O técnico Jair Ventura tem uma série de desfalques para a partida por conta de lesão: o goleiro Yuri Sena, os laterais Claudinho e Matheus Silva, os zagueiros Edu e Kauan, os volantes Dudu e Rúben Ismael, e os atacantes Marinho e Pedro Henrique. 

Mirassol

O Mirassol vive momento complicado na competição e soma cinco tropeços consecutivos. A equipe paulista é a 15ª colocada e vem de derrota por 1x0 para o Coritiba, a primeira em casa nesta Série A. O técnico Rafael Guanaes terá o retorno do lateral Reinaldo, que cumpriu suspensão, mas não contará com Aldo Filho, suspenso pelo acúmulo de cartões. Shaylon deve voltar ao meio-campo para reforçar a criação.

Prováveis escalações de Vitória x Mirassol

Vitória: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Camutanga, Cacá e Ramon; Caíque, Baralhas, Emmanuel Martínez e Matheuzinho; Erick e Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura

Mirassol: Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Neto Moura, Gabriel Pires e Shaylon; Negueba, Tiquinho Soares e Alesson. Técnico: Rafael Guanaes

Ficha do Jogo

  • Jogo: Vitória x Mirassol
  • Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A 2026
  • Rodada: 8ª rodada
  • Data: Domingo, 22 de março de 2026
  • Horário: 18h30 (de Brasília)
  • Local: Barradão, Salvador - BA
  • Onde assistir: Premiere (pay-per-view)

Arbitragem

  • Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães
  • Assistentes: Fernanda Kruger e Carlos Henrique Alves de Lima Filho
  • VAR: Heber Roberto Lopes

