Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Influenciadora é enterrada com vida após discussão sobre término com ex-namorado

Homem confessou crime

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 19 de março de 2026 às 07:48

Influencer tinha mais de 40 mil seguidores nas redes sociais
Influencer tinha mais de 40 mil seguidores nas redes sociais Crédito: Reprodução / Redes sociais

A influenciadora Stefanie Pieper, de 32 anos, foi morta pelo ex-namorado após uma discussão sobre o fim do relacionamento e, segundo as investigações, teria sido enterrada ainda com vida. O caso aconteceu em novembro do ano passado, e o corpo foi encontrado em uma área de floresta na fronteira entre a Áustria e a Eslovênia.

Segundo as autoridades, a vítima apresentava sinais de estrangulamento e ferimentos no rosto. O principal suspeito, identificado como Patrick M., de 31 anos, confessou o crime e indicou à polícia o local onde havia escondido o corpo. A autópsia considera que Stefanie estava inconsciente quando foi colocada dentro de uma mala e enterrada em uma região de mata.

Influenciadora é enterrada com vida após discussão sobre término com ex-namorado

Influencer tinha mais de 40 mil seguidores nas redes sociais por Reprodução / Redes sociais
Influencer tinha mais de 40 mil seguidores nas redes sociais por Reprodução / Redes sociais
Influencer tinha mais de 40 mil seguidores nas redes sociais por Reprodução / Redes sociais
Influencer tinha mais de 40 mil seguidores nas redes sociais por Reprodução / Redes sociais
Influencer tinha mais de 40 mil seguidores nas redes sociais por Reprodução / Redes sociais
1 de 5
Influencer tinha mais de 40 mil seguidores nas redes sociais por Reprodução / Redes sociais

Minutos antes do crime, a influenciadora enviou uma mensagem a uma amiga relatando ter percebido uma presença suspeita nas proximidades da escadaria do prédio onde morava. O desaparecimento foi percebido quando ela não compareceu a um evento que tinha confirmado presença. 

A defesa do suspeito afirma que ele estava sob efeito de cocaína no momento do crime e que demonstra arrependimento. O homem segue preso preventivamente na Eslovênia.

Tags:

Influenciadora

Mais recentes

Imagem - Candidato à presidência do Peru morre em acidente de trânsito a caminho de evento de campanha

Candidato à presidência do Peru morre em acidente de trânsito a caminho de evento de campanha
Imagem - Jürgen Habermas, filósofo alemão e teórico da 'esfera pública', morre aos 96 anos

Jürgen Habermas, filósofo alemão e teórico da 'esfera pública', morre aos 96 anos
Imagem - Ciclista perde equilíbrio, escorrega de penhasco e filma tudo; veja vídeo

Ciclista perde equilíbrio, escorrega de penhasco e filma tudo; veja vídeo

MAIS LIDAS

Imagem - Familiares e amigos fazem protesto após uma semana do desaparecimento da adolescente Thamiris
01

Familiares e amigos fazem protesto após uma semana do desaparecimento da adolescente Thamiris

Imagem - Anjo da Guarda revela virada espiritual para 3 signos nesta quinta (19 der março): caminhos começam a se abrir
02

Anjo da Guarda revela virada espiritual para 3 signos nesta quinta (19 der março): caminhos começam a se abrir

Imagem - Dentista é presa em flagrante por entrar com drogas em presídio na Bahia
03

Dentista é presa em flagrante por entrar com drogas em presídio na Bahia

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (19 de março): decisões conscientes e foco ajudam a fortalecer caminhos importantes
04

Cor e número da sorte de hoje (19 de março): decisões conscientes e foco ajudam a fortalecer caminhos importantes