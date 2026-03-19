CRIME BRUTAL

Influenciadora é enterrada com vida após discussão sobre término com ex-namorado

Homem confessou crime

Esther Morais

Publicado em 19 de março de 2026 às 07:48

Influencer tinha mais de 40 mil seguidores nas redes sociais Crédito: Reprodução / Redes sociais

A influenciadora Stefanie Pieper, de 32 anos, foi morta pelo ex-namorado após uma discussão sobre o fim do relacionamento e, segundo as investigações, teria sido enterrada ainda com vida. O caso aconteceu em novembro do ano passado, e o corpo foi encontrado em uma área de floresta na fronteira entre a Áustria e a Eslovênia.

Segundo as autoridades, a vítima apresentava sinais de estrangulamento e ferimentos no rosto. O principal suspeito, identificado como Patrick M., de 31 anos, confessou o crime e indicou à polícia o local onde havia escondido o corpo. A autópsia considera que Stefanie estava inconsciente quando foi colocada dentro de uma mala e enterrada em uma região de mata.

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Minutos antes do crime, a influenciadora enviou uma mensagem a uma amiga relatando ter percebido uma presença suspeita nas proximidades da escadaria do prédio onde morava. O desaparecimento foi percebido quando ela não compareceu a um evento que tinha confirmado presença.