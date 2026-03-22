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Trump anuncia envio de agentes do ICE para aeroportos dos EUA

Medida ocorre após bloqueio de orçamento da Segurança Interna e filas em terminais neste fim de semana

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 22 de março de 2026 às 10:28

Teerã, capital do Irã, voltou a amanhecer com prédios em chamas e após novas ondas de ataques
Donald Trump  Crédito: Reprodução

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo (22) que agentes do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) serão enviados aos aeroportos do país a partir de segunda-feira (23). Segundo ele, a atuação será para reforçar o trabalho dos funcionários da Administração de Segurança no Transporte (TSA).

A declaração foi feita em publicação na rede Truth Social. Trump já havia sinalizado a possibilidade no sábado (21), ao pressionar senadores democratas a aprovarem o orçamento do Departamento de Segurança Interna.

O impasse começou na sexta-feira (20), quando o Senado não aprovou o projeto de financiamento da pasta, responsável pela segurança aeroportuária. Sem a liberação de recursos, parte dos trabalhadores do setor deixou de receber salários, o que impactou o funcionamento dos aeroportos.

Neste sábado (21), a situação resultou em longas filas em alguns dos principais terminais do país. Embora a maioria dos agentes da TSA seja considerada essencial e continue trabalhando, muitos passaram a faltar, alegando problemas de saúde diante da falta de pagamento.

A crise envolve divergências entre republicanos e democratas sobre mudanças nas políticas do ICE. Parlamentares democratas exigem, por exemplo, que agentes obtenham mandado judicial para entrar em residências, utilizem identificação visível e não atuem com o rosto coberto.

O governo Trump afirma já ter aceitado parte das propostas, como a ampliação do uso de câmeras corporais e restrições a operações em locais sensíveis, como escolas, hospitais e igrejas.

Nos bastidores, negociações seguem em andamento para tentar destravar o orçamento. O Congresso, no entanto, pode entrar em recesso no fim de março, o que aumenta a pressão por um acordo nos próximos dias.

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