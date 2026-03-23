LUTO

Dono do OnlyFans, Leonid Radvinsky morre aos 43 anos

Empresário foi responsável por transformar a plataforma em fenômeno global

Esther Morais

Publicado em 23 de março de 2026 às 10:32

Dono do OnlyFans, Leonid Radvinsky morre aos 43 anos Crédito: Reprodução

Dono do OnlyFans, o bilionário ucraniano-americano Leonid Radvinsky morreu nesta segunda-feira (23), aos 43 anos. A informação foi confirmada pela empresa à agência Bloomberg.

Segundo comunicado divulgado pela plataforma, o empresário faleceu após enfrentar uma longa batalha contra o câncer.

“Estamos profundamente tristes em anunciar a morte de Leo Radvinsky. Leo faleceu em paz após uma longa batalha contra o câncer”, informou a empresa. A família pediu privacidade neste momento.