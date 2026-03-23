Dono do OnlyFans, Leonid Radvinsky morre aos 43 anos

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Esther Morais
Publicado em 23 de março de 2026 às 10:32
Dono do OnlyFans, o bilionário ucraniano-americano Leonid Radvinsky morreu nesta segunda-feira (23), aos 43 anos. A informação foi confirmada pela empresa à agência Bloomberg.
Segundo comunicado divulgado pela plataforma, o empresário faleceu após enfrentar uma longa batalha contra o câncer.
“Estamos profundamente tristes em anunciar a morte de Leo Radvinsky. Leo faleceu em paz após uma longa batalha contra o câncer”, informou a empresa. A família pediu privacidade neste momento.
Nascido em 1982, na cidade de Odessa, na Ucrânia, Radvinsky se mudou ainda criança para os Estados Unidos. Ele se tornou dono do OnlyFans em 2018, após adquirir participação majoritária na empresa. A partir de então, impulsionou o crescimento da plataforma, que se consolidou globalmente, especialmente pelo modelo de monetização de conteúdo adulto.