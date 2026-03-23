Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Dono do OnlyFans, Leonid Radvinsky morre aos 43 anos

Empresário foi responsável por transformar a plataforma em fenômeno global

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 23 de março de 2026 às 10:32

Dono do OnlyFans, Leonid Radvinsky morre aos 43 anos Crédito: Reprodução 

Dono do OnlyFans, o bilionário ucraniano-americano Leonid Radvinsky morreu nesta segunda-feira (23), aos 43 anos. A informação foi confirmada pela empresa à agência Bloomberg.

Segundo comunicado divulgado pela plataforma, o empresário faleceu após enfrentar uma longa batalha contra o câncer.

“Estamos profundamente tristes em anunciar a morte de Leo Radvinsky. Leo faleceu em paz após uma longa batalha contra o câncer”, informou a empresa. A família pediu privacidade neste momento.

Nascido em 1982, na cidade de Odessa, na Ucrânia, Radvinsky se mudou ainda criança para os Estados Unidos. Ele se tornou dono do OnlyFans em 2018, após adquirir participação majoritária na empresa. A partir de então, impulsionou o crescimento da plataforma, que se consolidou globalmente, especialmente pelo modelo de monetização de conteúdo adulto.

Leia mais

Imagem - PM morto em assalto foi baleado na cabeça enquanto ensinava esposa a pilotar moto

PM morto em assalto foi baleado na cabeça enquanto ensinava esposa a pilotar moto

Imagem - Tiroteio em festa em Porto Seguro termina com dois mortos e três feridos

Tiroteio em festa em Porto Seguro termina com dois mortos e três feridos

Tags:

Only Fans

Mais recentes

Imagem - Trump anuncia envio de agentes do ICE para aeroportos dos EUA

Trump anuncia envio de agentes do ICE para aeroportos dos EUA
Imagem - ‘Sem seus fãs você não seria ninguém’, dispara Jorginho do Flamengo após familia ser hostilizada por segurança de Chappel Roan

‘Sem seus fãs você não seria ninguém’, dispara Jorginho do Flamengo após familia ser hostilizada por segurança de Chappel Roan
Imagem - Testemunhas de Jeová mudam regra polêmica sobre doar sangue

Testemunhas de Jeová mudam regra polêmica sobre doar sangue

MAIS LIDAS

Imagem - INSS: 13º de aposentados e pensionistas será antecipado para abril e maio; confira o calendário
01

INSS: 13º de aposentados e pensionistas será antecipado para abril e maio; confira o calendário

Imagem - Reajuste do salário mínimo é confirmado em 2026; veja novo valor
02

Reajuste do salário mínimo é confirmado em 2026; veja novo valor

Imagem - Marrone passa por cirurgia delicada no ânus e motivo vem à tona
03

Marrone passa por cirurgia delicada no ânus e motivo vem à tona

Imagem - Cadastro Único 2026 exige atualização e pode bloquear benefícios; veja como regularizar
04

Cadastro Único 2026 exige atualização e pode bloquear benefícios; veja como regularizar