Tiroteio em festa em Porto Seguro termina com dois mortos e três feridos

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Esther Morais
Publicado em 23 de março de 2026 às 08:35
Duas pessoas morreram e três ficaram feridas durante uma festa na noite de domingo (22), em um galpão no distrito de Vera Cruz, zona turística de Porto Seguro, no sul da Bahia. Segundo a Polícia Civil, os suspeitos chegaram ao local em um veículo de cor branca, efetuaram os disparos e fugiram.
Os feridos foram socorridos para o Hospital Regional de Eunápolis. As vítimas que morreram foram identificadas como Alex Dias de Jesus e Romário Pinheiro Miranda. Não há detalhes sobre o estado de saúde dos sobreviventes.
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A 1ª Delegacia Territorial de Porto Seguro investiga o caso. Foram expedidas as guias para perícia e remoção, e diligências são realizadas para identificar a autoria e a motivação do crime.