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Tiroteio em festa em Porto Seguro termina com dois mortos e três feridos

Suspeitos fugiram da cena do crime

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 23 de março de 2026 às 08:35

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Divulgação

Duas pessoas morreram e três ficaram feridas durante uma festa na noite de domingo (22), em um galpão no distrito de Vera Cruz, zona turística de Porto Seguro, no sul da Bahia. Segundo a Polícia Civil, os suspeitos chegaram ao local em um veículo de cor branca, efetuaram os disparos e fugiram.

Os feridos foram socorridos para o Hospital Regional de Eunápolis. As vítimas que morreram foram identificadas como Alex Dias de Jesus e Romário Pinheiro Miranda. Não há detalhes sobre o estado de saúde dos sobreviventes.

Mais procurados: veja quem são os criminosos que integram o Baralho do Crime da SSP

Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
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A 1ª Delegacia Territorial de Porto Seguro investiga o caso. Foram expedidas as guias para perícia e remoção, e diligências são realizadas para identificar a autoria e a motivação do crime.

Leia mais

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Tags:

Crime

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