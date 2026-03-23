EXECUÇÃO

Tiroteio em festa em Porto Seguro termina com dois mortos e três feridos

Suspeitos fugiram da cena do crime

Esther Morais

Publicado em 23 de março de 2026 às 08:35

Polícia Civil Crédito: Divulgação

Duas pessoas morreram e três ficaram feridas durante uma festa na noite de domingo (22), em um galpão no distrito de Vera Cruz, zona turística de Porto Seguro, no sul da Bahia. Segundo a Polícia Civil, os suspeitos chegaram ao local em um veículo de cor branca, efetuaram os disparos e fugiram.

Os feridos foram socorridos para o Hospital Regional de Eunápolis. As vítimas que morreram foram identificadas como Alex Dias de Jesus e Romário Pinheiro Miranda. Não há detalhes sobre o estado de saúde dos sobreviventes.

Mais procurados: veja quem são os criminosos que integram o Baralho do Crime da SSP 1 de 52