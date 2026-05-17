EXPERIÊNCIA DE LUXO

Pituba ganhará megaloja multimarcas de 700 m² com marcas famosas nacionais e internacionais

Espaço une moda masculina e feminina e aposta em experiência premium em Salvador

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de maio de 2026 às 08:00

Zest + Bland Crédito: Divulgação

Salvador vai ganhar uma nova loja multimarcas de grande porte no bairro da Pituba. A Zest + Bland será inaugurada no próximo dia 2 de junho, na Avenida Paulo VI, com quase 700 m² de área total e proposta voltada aos segmentos masculino e feminino.

A operação marca a expansão das marcas baianas Zest e Bland, criadas em Feira de Santana.

Veja como será a Zest + Bland 1 de 4

A Zest atua há seis anos no mercado de moda masculina, enquanto a Bland, voltada ao público feminino, completa quatro anos de funcionamento.

À frente do projeto estão os empresários Luiz Henrique e Gabriela Lyrio, fundadores das duas marcas.

“Salvador sempre esteve nos nossos planos e chegar à capital baiana com um projeto tão especial representa a realização de um sonho construído com muito trabalho, dedicação e amor pela moda. Queremos proporcionar uma experiência completa, com um espaço estruturado, marcas reconhecidas e atendimento personalizado”, afirmaram.

A nova unidade contará com ambientes separados por segmentos. O primeiro piso será dedicado exclusivamente à alfaiataria masculina. O projeto arquitetônico é assinado pelo arquiteto Edvasco, especializado em espaços comerciais.

Entre as marcas confirmadas na loja estão Fred Perry, Lacoste, Osklen, Calvin Klein, Reserva, Forum, Adidas e New Balance.