Pituba ganhará megaloja multimarcas de 700 m² com marcas famosas nacionais e internacionais

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 17 de maio de 2026 às 08:00
Salvador vai ganhar uma nova loja multimarcas de grande porte no bairro da Pituba. A Zest + Bland será inaugurada no próximo dia 2 de junho, na Avenida Paulo VI, com quase 700 m² de área total e proposta voltada aos segmentos masculino e feminino.
A operação marca a expansão das marcas baianas Zest e Bland, criadas em Feira de Santana.
Veja como será a Zest + Bland
A Zest atua há seis anos no mercado de moda masculina, enquanto a Bland, voltada ao público feminino, completa quatro anos de funcionamento.
À frente do projeto estão os empresários Luiz Henrique e Gabriela Lyrio, fundadores das duas marcas.
“Salvador sempre esteve nos nossos planos e chegar à capital baiana com um projeto tão especial representa a realização de um sonho construído com muito trabalho, dedicação e amor pela moda. Queremos proporcionar uma experiência completa, com um espaço estruturado, marcas reconhecidas e atendimento personalizado”, afirmaram.
A nova unidade contará com ambientes separados por segmentos. O primeiro piso será dedicado exclusivamente à alfaiataria masculina. O projeto arquitetônico é assinado pelo arquiteto Edvasco, especializado em espaços comerciais.
Entre as marcas confirmadas na loja estão Fred Perry, Lacoste, Osklen, Calvin Klein, Reserva, Forum, Adidas e New Balance.
No segmento feminino, o espaço terá marcas como Água de Coco, Animale, Colcci, Open e Nati Vozza. A loja ficará localizada na Avenida Paulo VI, nº 1399, na Pituba.