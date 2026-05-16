Comprou produtos da Ypê suspensos pela Anvisa? Veja o passo a passo para pedir reembolso pela internet

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Fernanda Varela
Publicado em 16 de maio de 2026 às 10:14
Consumidores que compraram produtos da Ypê suspensos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária já podem solicitar reembolso diretamente à fabricante pela internet.
O pedido é feito por meio de um formulário disponibilizado no site oficial da empresa e vale para lava-roupas líquidos, lava-louças líquidos e desinfetantes com lotes cuja numeração termina em 1.
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Além da devolução do dinheiro via Pix, a empresa informou que consumidores também poderão optar pela troca dos produtos.
Para solicitar o reembolso, o consumidor precisa preencher dados como nome completo, CPF, telefone, endereço, e-mail e chave Pix. Também é necessário informar o tipo de produto, lote e quantidade adquirida.
A Ypê disponibiliza ainda um campo para anexar nota fiscal ou cupom da compra, mas o envio do documento não é obrigatório. Segundo advogados ouvidos pelo g1, a nota pode apenas agilizar o processo.
Após o envio do formulário, o sistema gera um protocolo de atendimento e encaminha um e-mail de confirmação ao consumidor.
A polêmica começou após inspeções realizadas na fábrica da empresa, em Amparo (SP), identificarem falhas em etapas do processo produtivo. Segundo a Anvisa, mais de 100 lotes apresentaram presença da bactéria Pseudomonas aeruginosa.
Especialistas afirmam que a bactéria representa baixo risco para pessoas saudáveis, mas pode causar complicações em grupos vulneráveis, como imunossuprimidos, pacientes com feridas, bebês e idosos fragilizados.
A recomendação é interromper o uso dos produtos atingidos pela medida até a conclusão das análises.