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Comprou produtos da Ypê suspensos pela Anvisa? Veja o passo a passo para pedir reembolso pela internet

Consumidor pode solicitar devolução do dinheiro via Pix ou troca dos produtos afetados

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 16 de maio de 2026 às 10:14

Jojo Todynho e Michelle Bolsonaro saem em defesa da Ypê: entenda a polêmica que uniu famosos e política
Jojo Todynho e Michelle Bolsonaro saem em defesa da Ypê: entenda a polêmica que uniu famosos e política Crédito: instagram

Consumidores que compraram produtos da Ypê suspensos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária já podem solicitar reembolso diretamente à fabricante pela internet.

O pedido é feito por meio de um formulário disponibilizado no site oficial da empresa e vale para lava-roupas líquidos, lava-louças líquidos e desinfetantes com lotes cuja numeração termina em 1.

De Jojo Todynho a Michelle Bolsonaro: veja os famosos que saíram em defesa da Ypê

Lotes específicos de detergentes e amaciantes foram alvo de determinação de recolhimento pela Anvisa em maio de 2026. Reprodução/Ypê por instagram
A orientação oficial da agência reguladora é que consumidores verifiquem o número do lote impresso na embalagem. Reprodução/Ypê por instagram
Enquanto a marca busca reverter a proibição na Justiça, os produtos seguem no centro de uma disputa de narrativas digitais. Reprodução/Ypê por instagram
O ator Júlio Rocha relembrou momentos com a marca e afirmou que manteria o uso doméstico dos itens. Reprodução/Instagram por instagram
A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro compartilhou registros com os detergentes, reforçando a narrativa de defesa da empresa. Reprodução/Instagram @_michellebolsonaro por instagram
Jojo Todynho utilizou as redes sociais para mostrar que continuaria usando os produtos da marca, apesar do alerta sanitário. Reprodução/Instagram @_jojotodynho por instagram
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Lotes específicos de detergentes e amaciantes foram alvo de determinação de recolhimento pela Anvisa em maio de 2026. Reprodução/Ypê por instagram

Além da devolução do dinheiro via Pix, a empresa informou que consumidores também poderão optar pela troca dos produtos.

Para solicitar o reembolso, o consumidor precisa preencher dados como nome completo, CPF, telefone, endereço, e-mail e chave Pix. Também é necessário informar o tipo de produto, lote e quantidade adquirida.

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A Ypê disponibiliza ainda um campo para anexar nota fiscal ou cupom da compra, mas o envio do documento não é obrigatório. Segundo advogados ouvidos pelo g1, a nota pode apenas agilizar o processo.

Após o envio do formulário, o sistema gera um protocolo de atendimento e encaminha um e-mail de confirmação ao consumidor.

A polêmica começou após inspeções realizadas na fábrica da empresa, em Amparo (SP), identificarem falhas em etapas do processo produtivo. Segundo a Anvisa, mais de 100 lotes apresentaram presença da bactéria Pseudomonas aeruginosa.

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Especialistas afirmam que a bactéria representa baixo risco para pessoas saudáveis, mas pode causar complicações em grupos vulneráveis, como imunossuprimidos, pacientes com feridas, bebês e idosos fragilizados.

A recomendação é interromper o uso dos produtos atingidos pela medida até a conclusão das análises.

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