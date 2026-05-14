Criança é internada com infecção bacteriana após ter contato com detergente da Ypê

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Elaine Sanoli
Publicado em 14 de maio de 2026 às 21:42
Uma criança de 10 anos foi internada em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Ela foi hospitalizada após a pele entrar em contato com um detergente da Ypê, marca que virou alvo de proibição da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) na semana passada.
Conforme apurado pelo g1, a menina começou a apresentar sintomas como coceira, falta de ar e manchas no corpo há cerca de uma semana. Ela foi levada para a UPA de Pajuçara na última segunda-feira (11) e transferida para o Hospital Infantil Varela Santiago na quarta-feira (13).
Veja lista (somente os lotes que terminam com o número 1, dos produtos abaixo estão afetados)
Um familiar da garota contou que ela começou sentindo coceira, que evoluiu para dificuldade na respiração. Na sequência, a criança ficou impossibilitada de andar. No diagnóstico, os médicos teriam apontado uma infecção bacteriana.
A família acredita que o quadro possa estar relacionado ao detergente por causa do contato do produto com um pequeno corte que a menina apresentava na mão.
Segundo a Secretaria de Saúde de Natal, o caso será apurado pela Vigilância em Saúde e não será recolhida amostra do produto, uma vez que o lote já havia sido alvo de alerta de risco pela Anvisa. A Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte (Sesap) também investiga o caso.
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Na última quinta-feira (7), a Anvisa determinou a suspensão da fabricação, comercialização, distribuição e uso de 24 produtos da Ypê. Os itens afetados foram detergente, sabão líquido para roupas e desinfetante de todos os lotes com numeração final 1. Os produtos foram fabricados pela empresa Química Amparo (CNPJ 43.461.789/0001-90), na unidade localizada em Amparo, no interior de São Paulo.
A Ypê contestou a decisão e afirmou que os produtos são seguros e não representam risco ao consumidor. “A empresa mantém diálogo contínuo e colaborativo com a Anvisa e, com a apresentação de informações e evidências técnicas adicionais, confia plenamente na reversão da decisão no menor prazo possível”, informou a empresa em comunicado.
Imagens de fiscalização mostram situação da fábrica
A Ypê entrou com recurso contra a resolução que determinou a suspensão dos produtos. Nesta quarta-feira, ocorreria o julgamento do pedido apresentado pela Química Amparo, mas o assunto foi retirado da pauta pela Diretoria Colegiada da Anvisa.
"A Ypê esclarece que possui fundamentação científica robusta, baseada em testes e laudos técnicos independentes, atestando que seus produtos das categorias lava-louças, lava-louças concentrado, lava-roupas líquido, e desinfetante são seguros e não representam qualquer risco ao consumidor.
A empresa mantém diálogo contínuo e colaborativo com a Anvisa e, com a apresentação de informações e evidências técnicas adicionais, confia plenamente na reversão da decisão no menor prazo possível.
A Ypê reafirma seu compromisso com a qualidade, a segurança e a transparência e permanece à disposição da autoridade sanitária, da imprensa e dos consumidores para quaisquer esclarecimentos.
Em caso de dúvidas adicionais, os consumidores podem entrar em contato via canais oficiais de atendimento: sac@ype.ind.br ou pelo telefone 0800 1300 544".