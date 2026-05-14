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Criança é internada com infecção bacteriana após ter contato com detergente da Ypê

Secretarias de saúde iniciaram apuração para reconhecer causas da infecção

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 14 de maio de 2026 às 21:42

Criança é internada com infecção bacteriana após ter contato com detergente da Ypê
Criança é internada com infecção bacteriana após ter contato com detergente da Ypê Crédito: Reprodução

Uma criança de 10 anos foi internada em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Ela foi hospitalizada após a pele entrar em contato com um detergente da Ypê, marca que virou alvo de proibição da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) na semana passada.

Conforme apurado pelo g1, a menina começou a apresentar sintomas como coceira, falta de ar e manchas no corpo há cerca de uma semana. Ela foi levada para a UPA de Pajuçara na última segunda-feira (11) e transferida para o Hospital Infantil Varela Santiago na quarta-feira (13).

Veja lista (somente os lotes que terminam com o número 1, dos produtos abaixo estão afetados)

  LAVA LOUÇAS YPÊ CLEAR CARE    LAVA LOUÇAS COM ENZIMAS ATIVAS YPÊ  LAVA LOUÇAS YPÊ  LAVA LOUÇAS YPÊ CLEAR CARE  LAVA LOUÇAS YPÊ TOQUE SUAVE  LAVA-LOUÇAS CONCENTRADO YPÊ GREEN LAVA-LOUÇAS YPÊ CLEAR LAVA-LOUÇAS YPÊ GREEN   por Reprodução / Instagram
LAVA ROUPAS LÍQUIDO TIXAN YPÊ COMBATE MAU ODOR LAVA ROUPAS LÍQUIDO TIXAN YPÊ CUIDA DAS ROUPAS LAVA ROUPAS LÍQUIDO TIXAN YPÊ ANTIBAC   LAVA ROUPAS LÍQUIDO TIXAN YPÊ COCO E BAUNILHA LAVA ROUPAS LÍQUIDO TIXAN YPÊ GREEN   por Reprodução
LAVA ROUPAS LÍQUIDO YPÊ EXPRESS    LAVA ROUPAS LÍQUIDO YPÊ POWER ACT LAVA ROUPAS LÍQUIDO YPÊ PREMIUM LAVA ROUPAS TIXAN MACIEZ  LAVA ROUPAS TIXAN PRIMAVERA    por Reprodução
DESINFETANTE BAK YPÊ DESINFETANTE DE USO GERAL ATOL DESINFETANTE PERFUMADO ATOL    por Reprodução
DESINFETANTE PINHO YPE  LAVA ROUPAS TIXAN POWER ACT   por Shutterstock
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  LAVA LOUÇAS YPÊ CLEAR CARE    LAVA LOUÇAS COM ENZIMAS ATIVAS YPÊ  LAVA LOUÇAS YPÊ  LAVA LOUÇAS YPÊ CLEAR CARE  LAVA LOUÇAS YPÊ TOQUE SUAVE  LAVA-LOUÇAS CONCENTRADO YPÊ GREEN LAVA-LOUÇAS YPÊ CLEAR LAVA-LOUÇAS YPÊ GREEN   por Reprodução / Instagram

Um familiar da garota contou que ela começou sentindo coceira, que evoluiu para dificuldade na respiração. Na sequência, a criança ficou impossibilitada de andar. No diagnóstico, os médicos teriam apontado uma infecção bacteriana.

A família acredita que o quadro possa estar relacionado ao detergente por causa do contato do produto com um pequeno corte que a menina apresentava na mão.

Segundo a Secretaria de Saúde de Natal, o caso será apurado pela Vigilância em Saúde e não será recolhida amostra do produto, uma vez que o lote já havia sido alvo de alerta de risco pela Anvisa. A Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte (Sesap) também investiga o caso.

De Jojo Todynho a Michelle Bolsonaro: veja os famosos que saíram em defesa da Ypê

Lotes específicos de detergentes e amaciantes foram alvo de determinação de recolhimento pela Anvisa em maio de 2026. Reprodução/Ypê por instagram
A orientação oficial da agência reguladora é que consumidores verifiquem o número do lote impresso na embalagem. Reprodução/Ypê por instagram
Enquanto a marca busca reverter a proibição na Justiça, os produtos seguem no centro de uma disputa de narrativas digitais. Reprodução/Ypê por instagram
O ator Júlio Rocha relembrou momentos com a marca e afirmou que manteria o uso doméstico dos itens. Reprodução/Instagram por instagram
A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro compartilhou registros com os detergentes, reforçando a narrativa de defesa da empresa. Reprodução/Instagram @_michellebolsonaro por instagram
Jojo Todynho utilizou as redes sociais para mostrar que continuaria usando os produtos da marca, apesar do alerta sanitário. Reprodução/Instagram @_jojotodynho por instagram
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Lotes específicos de detergentes e amaciantes foram alvo de determinação de recolhimento pela Anvisa em maio de 2026. Reprodução/Ypê por instagram

Proibição de lotes dos produtos Ypê

Na última quinta-feira (7), a Anvisa determinou a suspensão da fabricação, comercialização, distribuição e uso de 24 produtos da Ypê. Os itens afetados foram detergente, sabão líquido para roupas e desinfetante de todos os lotes com numeração final 1. Os produtos foram fabricados pela empresa Química Amparo (CNPJ 43.461.789/0001-90), na unidade localizada em Amparo, no interior de São Paulo.

A Ypê contestou a decisão e afirmou que os produtos são seguros e não representam risco ao consumidor. “A empresa mantém diálogo contínuo e colaborativo com a Anvisa e, com a apresentação de informações e evidências técnicas adicionais, confia plenamente na reversão da decisão no menor prazo possível”, informou a empresa em comunicado.

Imagens de fiscalização mostram situação da fábrica

Imagens mostram fiscalização na fábrica por Reprodução
Imagens mostram fiscalização na fábrica por Reprodução
Imagens mostram fiscalização na fábrica por Reprodução
Imagens mostram fiscalização na fábrica por Reprodução
Imagens mostram fiscalização na fábrica por Reprodução
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Imagens mostram fiscalização na fábrica por Reprodução

A Ypê entrou com recurso contra a resolução que determinou a suspensão dos produtos. Nesta quarta-feira, ocorreria o julgamento do pedido apresentado pela Química Amparo, mas o assunto foi retirado da pauta pela Diretoria Colegiada da Anvisa.

Nota do Ypê na íntegra

"A Ypê esclarece que possui fundamentação científica robusta, baseada em testes e laudos técnicos independentes, atestando que seus produtos das categorias lava-louças, lava-louças concentrado, lava-roupas líquido, e desinfetante são seguros e não representam qualquer risco ao consumidor.

A empresa mantém diálogo contínuo e colaborativo com a Anvisa e, com a apresentação de informações e evidências técnicas adicionais, confia plenamente na reversão da decisão no menor prazo possível.

A Ypê reafirma seu compromisso com a qualidade, a segurança e a transparência e permanece à disposição da autoridade sanitária, da imprensa e dos consumidores para quaisquer esclarecimentos.

Em caso de dúvidas adicionais, os consumidores podem entrar em contato via canais oficiais de atendimento: sac@ype.ind.br ou pelo telefone 0800 1300 544".

Tags:

Brasil Anvisa Ypê

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