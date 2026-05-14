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Lanchonete é interditada após vigilância encontrar insetos e sujeira no local

Cerca de 160 kg de alimentos irregulares foram apreendidos

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 14 de maio de 2026 às 22:19

Vigilância Sanitária interdita lanchonete no Centro por irregularidades sanitárias
Vigilância Sanitária interdita lanchonete no Centro por irregularidades sanitárias Crédito: Divulgação

Uma lanchonete foi interditada nesta quarta-feira (13) após uma fiscalização identificar condições inadequadas de higiene e funcionamento no estabelecimento. O local fica na Avenida Getúlio Vargas, no Centro de Juiz de Fora, em Minas Gerais.

De acordo com a Vigilância Sanitária da cidade, as equipes constataram irregularidades nas condições higiênico-sanitárias, o que comprometia a segurança dos produtos oferecidos à população.

Vigilância Sanitária interdita lanchonete no Centro por irregularidades sanitárias

Vigilância Sanitária interdita lanchonete no Centro por irregularidades sanitárias por Divulgação
Vigilância Sanitária interdita lanchonete no Centro por irregularidades sanitárias por Divulgação
Vigilância Sanitária interdita lanchonete no Centro por irregularidades sanitárias por Divulgação
Vigilância Sanitária interdita lanchonete no Centro por irregularidades sanitárias por Divulgação
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Vigilância Sanitária interdita lanchonete no Centro por irregularidades sanitárias por Divulgação

Além disso, o local funcionava sem alvará sanitário, em desacordo com a legislação vigente. Aproximadamente 160 kg de alimentos impróprios para o consumo foram apreendidos e inutilizados.

Entre as irregularidades identificadas pela equipe de fiscalização estão:

  • Presença de sujeira (matéria orgânica ou mineral) nas instalações, mobiliários e equipamentos
  • Ausência de controle de rastreabilidade dos produtos
  • Presença de pragas urbanas
  • Alimentos com prazo de validade vencido
  • Ausência de boas práticas na manipulação de alimentos.

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A medida de interdição foi adotada após o encaminhamento de uma denúncia feita pelo setor de Fiscalização de Posturas da Secretaria de Desenvolvimento Urbano com Participação Popular (SEDUPP).

O estabelecimento só poderá retomar as atividades após a regularização de todas as pendências e uma nova avaliação dos órgãos competentes.

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