Lanchonete é interditada após vigilância encontrar insetos e sujeira no local

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Elaine Sanoli
Publicado em 14 de maio de 2026 às 22:19
Uma lanchonete foi interditada nesta quarta-feira (13) após uma fiscalização identificar condições inadequadas de higiene e funcionamento no estabelecimento. O local fica na Avenida Getúlio Vargas, no Centro de Juiz de Fora, em Minas Gerais.
De acordo com a Vigilância Sanitária da cidade, as equipes constataram irregularidades nas condições higiênico-sanitárias, o que comprometia a segurança dos produtos oferecidos à população.
Vigilância Sanitária interdita lanchonete no Centro por irregularidades sanitárias
Além disso, o local funcionava sem alvará sanitário, em desacordo com a legislação vigente. Aproximadamente 160 kg de alimentos impróprios para o consumo foram apreendidos e inutilizados.
Entre as irregularidades identificadas pela equipe de fiscalização estão:
A medida de interdição foi adotada após o encaminhamento de uma denúncia feita pelo setor de Fiscalização de Posturas da Secretaria de Desenvolvimento Urbano com Participação Popular (SEDUPP).
O estabelecimento só poderá retomar as atividades após a regularização de todas as pendências e uma nova avaliação dos órgãos competentes.