RISCO À SAÚDE

Lanchonete é interditada após vigilância encontrar insetos e sujeira no local

Cerca de 160 kg de alimentos irregulares foram apreendidos

Elaine Sanoli

Publicado em 14 de maio de 2026 às 22:19

Vigilância Sanitária interdita lanchonete no Centro por irregularidades sanitárias Crédito: Divulgação

Uma lanchonete foi interditada nesta quarta-feira (13) após uma fiscalização identificar condições inadequadas de higiene e funcionamento no estabelecimento. O local fica na Avenida Getúlio Vargas, no Centro de Juiz de Fora, em Minas Gerais.

De acordo com a Vigilância Sanitária da cidade, as equipes constataram irregularidades nas condições higiênico-sanitárias, o que comprometia a segurança dos produtos oferecidos à população.

Vigilância Sanitária interdita lanchonete no Centro por irregularidades sanitárias 1 de 4

Além disso, o local funcionava sem alvará sanitário, em desacordo com a legislação vigente. Aproximadamente 160 kg de alimentos impróprios para o consumo foram apreendidos e inutilizados.

Entre as irregularidades identificadas pela equipe de fiscalização estão:

Presença de sujeira (matéria orgânica ou mineral) nas instalações, mobiliários e equipamentos

Ausência de controle de rastreabilidade dos produtos

Presença de pragas urbanas

Alimentos com prazo de validade vencido

Ausência de boas práticas na manipulação de alimentos.

A medida de interdição foi adotada após o encaminhamento de uma denúncia feita pelo setor de Fiscalização de Posturas da Secretaria de Desenvolvimento Urbano com Participação Popular (SEDUPP).