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Ypê pede chave Pix de clientes para reembolso após ter produtos suspensos pela Anvisa

Clientes devem informar dados pessoais durante solicitação

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 15 de maio de 2026 às 15:05

Ypê
Ypê Crédito: Reprodução

A Ypê começou a pedir a chave Pix dos consumidores que compraram produtos dos lotes suspensos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A informação foi divulgada em um formulário disponibilizado aos clientes no site da fabricante. Para fazer a solicitação, também é preciso informar dados pessoais como nome completo, CPF, telefone e endereço.

Nesta sexta-feira (15), durante Reunião Extraordinária Pública da Diretoria Colegiada, a Anvisa decidiu manter a suspensão da fabricação, distribuição e a venda de lotes de produtos da marca Ypê, com final 1.

Veja lista (somente os lotes que terminam com o número 1, dos produtos abaixo estão afetados)

  LAVA LOUÇAS YPÊ CLEAR CARE    LAVA LOUÇAS COM ENZIMAS ATIVAS YPÊ  LAVA LOUÇAS YPÊ  LAVA LOUÇAS YPÊ CLEAR CARE  LAVA LOUÇAS YPÊ TOQUE SUAVE  LAVA-LOUÇAS CONCENTRADO YPÊ GREEN LAVA-LOUÇAS YPÊ CLEAR LAVA-LOUÇAS YPÊ GREEN   por Reprodução / Instagram
LAVA ROUPAS LÍQUIDO TIXAN YPÊ COMBATE MAU ODOR LAVA ROUPAS LÍQUIDO TIXAN YPÊ CUIDA DAS ROUPAS LAVA ROUPAS LÍQUIDO TIXAN YPÊ ANTIBAC   LAVA ROUPAS LÍQUIDO TIXAN YPÊ COCO E BAUNILHA LAVA ROUPAS LÍQUIDO TIXAN YPÊ GREEN   por Reprodução
LAVA ROUPAS LÍQUIDO YPÊ EXPRESS    LAVA ROUPAS LÍQUIDO YPÊ POWER ACT LAVA ROUPAS LÍQUIDO YPÊ PREMIUM LAVA ROUPAS TIXAN MACIEZ  LAVA ROUPAS TIXAN PRIMAVERA    por Reprodução
DESINFETANTE BAK YPÊ DESINFETANTE DE USO GERAL ATOL DESINFETANTE PERFUMADO ATOL    por Reprodução
DESINFETANTE PINHO YPE  LAVA ROUPAS TIXAN POWER ACT   por Shutterstock
1 de 5
  LAVA LOUÇAS YPÊ CLEAR CARE    LAVA LOUÇAS COM ENZIMAS ATIVAS YPÊ  LAVA LOUÇAS YPÊ  LAVA LOUÇAS YPÊ CLEAR CARE  LAVA LOUÇAS YPÊ TOQUE SUAVE  LAVA-LOUÇAS CONCENTRADO YPÊ GREEN LAVA-LOUÇAS YPÊ CLEAR LAVA-LOUÇAS YPÊ GREEN   por Reprodução / Instagram

A fabricação e a comercialização de produtos da marca haviam sido suspensas pela Anvisa, no início do mês, por "descumprimentos relevantes em etapas críticas do processo produtivo, o que inclui falhas nos sistemas de garantia da qualidade, produção e controle de qualidade”, como informou a agência.

Como a empresa recorreu, a decisão da Anvisa ficou suspensa. A empresa poderia, inclusive, ter voltado a comercializar os lotes contaminados, o que não ocorreu.

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Segundo a Anvisa, a suspensão de decisões como esta ocorre automaticamente, sempre que uma empresa recorre.

Tags:

Brasil Ypê

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