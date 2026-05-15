FISCALIZAÇÃO

Ypê pede chave Pix de clientes para reembolso após ter produtos suspensos pela Anvisa

Clientes devem informar dados pessoais durante solicitação

Millena Marques

Publicado em 15 de maio de 2026 às 15:05

Ypê Crédito: Reprodução

A Ypê começou a pedir a chave Pix dos consumidores que compraram produtos dos lotes suspensos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A informação foi divulgada em um formulário disponibilizado aos clientes no site da fabricante. Para fazer a solicitação, também é preciso informar dados pessoais como nome completo, CPF, telefone e endereço.

Nesta sexta-feira (15), durante Reunião Extraordinária Pública da Diretoria Colegiada, a Anvisa decidiu manter a suspensão da fabricação, distribuição e a venda de lotes de produtos da marca Ypê, com final 1.

Veja lista (somente os lotes que terminam com o número 1, dos produtos abaixo estão afetados) 1 de 5

A fabricação e a comercialização de produtos da marca haviam sido suspensas pela Anvisa, no início do mês, por "descumprimentos relevantes em etapas críticas do processo produtivo, o que inclui falhas nos sistemas de garantia da qualidade, produção e controle de qualidade”, como informou a agência.

Como a empresa recorreu, a decisão da Anvisa ficou suspensa. A empresa poderia, inclusive, ter voltado a comercializar os lotes contaminados, o que não ocorreu.