Ypê pede chave Pix de clientes para reembolso após ter produtos suspensos pela Anvisa

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Millena Marques
Publicado em 15 de maio de 2026 às 15:05
A Ypê começou a pedir a chave Pix dos consumidores que compraram produtos dos lotes suspensos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
A informação foi divulgada em um formulário disponibilizado aos clientes no site da fabricante. Para fazer a solicitação, também é preciso informar dados pessoais como nome completo, CPF, telefone e endereço.
Nesta sexta-feira (15), durante Reunião Extraordinária Pública da Diretoria Colegiada, a Anvisa decidiu manter a suspensão da fabricação, distribuição e a venda de lotes de produtos da marca Ypê, com final 1.
Veja lista (somente os lotes que terminam com o número 1, dos produtos abaixo estão afetados)
A fabricação e a comercialização de produtos da marca haviam sido suspensas pela Anvisa, no início do mês, por "descumprimentos relevantes em etapas críticas do processo produtivo, o que inclui falhas nos sistemas de garantia da qualidade, produção e controle de qualidade”, como informou a agência.
Como a empresa recorreu, a decisão da Anvisa ficou suspensa. A empresa poderia, inclusive, ter voltado a comercializar os lotes contaminados, o que não ocorreu.
Segundo a Anvisa, a suspensão de decisões como esta ocorre automaticamente, sempre que uma empresa recorre.