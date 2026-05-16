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Criança atacada por onça-parda na Chapada dos Veadeiros passa por cirurgia no rosto

Menina de 8 anos comemorava aniversário quando foi ferida durante trilha; estado de saúde é estável

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 16 de maio de 2026 às 14:35

Visitação foi suspensa após o ocorrido
Visitação foi suspensa após o ocorrido Crédito: fazendavoltadaserra/Divulgação

A menina de 8 anos atacada por uma onça-parda na Chapada dos Veadeiros, destino turístico de Goiás, passou por uma cirurgia plástica reparadora no rosto nesta sexta-feira (15), em Brasília. Segundo informações divulgadas pelo Metrópoles, o procedimento ocorreu sem complicações e o estado de saúde da criança é considerado estável.

A família, moradora do Distrito Federal, estava em Alto Paraíso de Goiás para comemorar o aniversário da garota, celebrado na última quarta-feira (13). O ataque aconteceu enquanto o grupo retornava de uma trilha no atrativo turístico Cordovil, localizado no Santuário Volta da Serra.

De acordo com o site, a mãe da menina teria pulado na frente da filha para afastar o animal e sofreu um arranhão no braço. Tanto a mulher quanto a criança receberam vacina antirrábica após o incidente.

Inicialmente atendida no Hospital Municipal de Alto Paraíso, a menina foi transferida de ambulância para Brasília, em um percurso de cerca de 230 quilômetros. Ela passou pelo Hospital de Base do Distrito Federal antes de ser encaminhada ao Hospital Regional da Asa Norte (Hran), referência em cirurgia plástica.

Avaliações médicas preliminares apontaram perda de parte da pele do rosto, mas sem indícios de lesões ósseas. A equipe médica ainda avalia se a paciente seguirá internada no Hran ou se será transferida novamente para tratar uma fratura no braço.

Em nota, o Santuário Volta da Serra informou que a onça-parda estava sobre uma árvore quando foi vista e afirmou que acompanha o caso junto à família e às autoridades. O local também anunciou revisão dos protocolos de segurança, sinalização e orientação aos visitantes.

A Prefeitura de Alto Paraíso de Goiás afirmou que prestou suporte imediato desde a chegada da criança ao hospital e auxiliou na transferência para a capital federal.

Especialistas destacam que a presença de animais silvestres de grande porte é comum em áreas preservadas do Cerrado. Segundo o coordenador de Busca e Salvamento da Chapada dos Veadeiros, Marcello Clacino, o aparecimento desses animais indica equilíbrio ecológico, mas exige atenção redobrada durante atividades de ecoturismo e trilhas em áreas de mata.

Tags:

Ataque Turismo Saúde Animal

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