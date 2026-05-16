Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Milionário e autor de livro bíblico, dono de franquia milionária é acusado de mandar matar diretor da própria empresa

Empresário escreveu livro sobre “princípios bíblicos” e é investigado por assassinato

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 16 de maio de 2026 às 14:00

Oséias Gomes e José Claiton
Oséias Gomes e José Claiton Crédito: Reprodução

O empresário Oséias Gomes de Moraes, fundador da rede Odonto Excellence, foi indiciado pela Polícia Civil do Paraná suspeito de mandar matar um antigo diretor da própria empresa em Ponta Grossa.

Segundo a investigação, o crime teria sido motivado pelo medo de perder o controle da companhia, considerada a maior franqueadora de clínicas odontológicas do Brasil, com mais de 1,3 mil unidades espalhadas pelo Brasil e outros países.

Oséias Gomes de Moraes é acusado de mandar matar José Claiton Leal Machado

José Claiton Leal Machado por Reprodução
Oséias Gomes e José Claiton por Reprodução
Oséias Gomes por Reprodução
1 de 3
José Claiton Leal Machado por Reprodução

A vítima foi José Claiton Leal Machado, conhecido como Claus, antigo diretor da empresa. Ele foi morto em abril de 2022 após ser atacado por homens armados enquanto chegava em casa com a filha.

De acordo com o delegado Luis Gustavo Timossi, responsável pelo caso, o homicídio foi planejado e executado com participação de intermediários e operadores financeiros ligados ao empresário.

A investigação aponta que transferências bancárias feitas por contas controladas por Oséias teriam sido usadas para custear a execução do crime.

Leia mais

Imagem - Comprou produtos da Ypê suspensos pela Anvisa? Veja o passo a passo para pedir reembolso pela internet

Comprou produtos da Ypê suspensos pela Anvisa? Veja o passo a passo para pedir reembolso pela internet

Imagem - Pai preso por estuprar filha de 12 anos cometia abuso havia seis meses, diz polícia

Pai preso por estuprar filha de 12 anos cometia abuso havia seis meses, diz polícia

Imagem - Mãe ouviu gritos da filha e tentou socorrer a adolescente antes de morte por choque com chapinha na Bahia

Mãe ouviu gritos da filha e tentou socorrer a adolescente antes de morte por choque com chapinha na Bahia

Natural de Carambeí, no Paraná, Oséias Gomes construiu a carreira no setor empresarial e também ficou conhecido por palestras sobre empreendedorismo. Ele é autor dos livros “Gestão Fácil”, “Negócio Escalável” e “Empreenda pelos Princípios Bíblicos”. Além da Odonto Excellence, o empresário também é fundador da incubadora Lions Startups e proprietário do Resort EcoBusiness.

A defesa do empresário negou as acusações e afirmou que Oséias é vítima de uma tentativa de extorsão. O inquérito foi encaminhado ao Ministério Público do Paraná, que decidirá se apresenta denúncia formal à Justiça.

Mais recentes

Imagem - Criança atacada por onça-parda na Chapada dos Veadeiros passa por cirurgia no rosto

Criança atacada por onça-parda na Chapada dos Veadeiros passa por cirurgia no rosto
Imagem - Receita explica como saber em 24 horas se declaração do IR caiu na malha fina

Receita explica como saber em 24 horas se declaração do IR caiu na malha fina
Imagem - Prepare o bolso: conta de luz vai ficar mais cara e bandeira vermelha deve durar meses

Prepare o bolso: conta de luz vai ficar mais cara e bandeira vermelha deve durar meses