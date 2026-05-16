BRASIL

Milionário e autor de livro bíblico, dono de franquia milionária é acusado de mandar matar diretor da própria empresa

Empresário escreveu livro sobre “princípios bíblicos” e é investigado por assassinato

Fernanda Varela

Publicado em 16 de maio de 2026 às 14:00

Oséias Gomes e José Claiton Crédito: Reprodução

O empresário Oséias Gomes de Moraes, fundador da rede Odonto Excellence, foi indiciado pela Polícia Civil do Paraná suspeito de mandar matar um antigo diretor da própria empresa em Ponta Grossa.

Segundo a investigação, o crime teria sido motivado pelo medo de perder o controle da companhia, considerada a maior franqueadora de clínicas odontológicas do Brasil, com mais de 1,3 mil unidades espalhadas pelo Brasil e outros países.

Oséias Gomes de Moraes é acusado de mandar matar José Claiton Leal Machado 1 de 3

A vítima foi José Claiton Leal Machado, conhecido como Claus, antigo diretor da empresa. Ele foi morto em abril de 2022 após ser atacado por homens armados enquanto chegava em casa com a filha.

De acordo com o delegado Luis Gustavo Timossi, responsável pelo caso, o homicídio foi planejado e executado com participação de intermediários e operadores financeiros ligados ao empresário.

A investigação aponta que transferências bancárias feitas por contas controladas por Oséias teriam sido usadas para custear a execução do crime.

Natural de Carambeí, no Paraná, Oséias Gomes construiu a carreira no setor empresarial e também ficou conhecido por palestras sobre empreendedorismo. Ele é autor dos livros “Gestão Fácil”, “Negócio Escalável” e “Empreenda pelos Princípios Bíblicos”. Além da Odonto Excellence, o empresário também é fundador da incubadora Lions Startups e proprietário do Resort EcoBusiness.