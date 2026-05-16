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Mãe ouviu gritos da filha e tentou socorrer a adolescente antes de morte por choque com chapinha na Bahia

Família de Maria Catarina viveu momentos de desespero após descarga elétrica dentro de casa em Central

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 16 de maio de 2026 às 09:43

Maria Catarina
Maria Catarina Crédito: Reprodução

Novos detalhes revelaram os momentos de desespero vividos pela família da adolescente Maria Catarina Souza Carvalho, de 16 anos, que morreu após sofrer uma descarga elétrica enquanto usava uma chapinha no povoado de Vereda, zona rural de Central.

Segundo informações apuradas pela TV São Francisco, afiliada da Rede Bahia, a jovem estava no quarto usando a prancha de cabelo ao lado da mãe quando o acidente aconteceu.

Maria Catarina morreu após choque elétrico

Maria Catarina morreu após choque elétrico por Reprodução
Maria Catarina morreu após choque elétrico por Reprodução
Maria Catarina morreu após choque elétrico por Reprodução
Maria Catarina morreu após choque elétrico por Reprodução
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Maria Catarina morreu após choque elétrico por Reprodução

A mulher saiu rapidamente para buscar água na cozinha, mas ouviu os gritos da filha pouco depois. Ao retornar ao quarto, encontrou Maria Catarina desacordada e ainda recebendo a descarga elétrica.

A mãe retirou o aparelho da tomada e tentou reanimar a adolescente antes de levá-la ao hospital municipal da cidade, mas a jovem já chegou à unidade sem sinais vitais.

A Polícia Civil registrou o caso como morte acidental.

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Maria Catarina estudava no Colégio Estadual de Tempo Integral José de Souza Machado. Após a confirmação da morte, a escola publicou uma nota de pesar.

“Neste momento de dor e saudade, nos solidarizamos com seus familiares, amigos e com todos que tiveram o privilégio de compartilhar momentos de sua trajetória. Maria Catarina deixa lembranças que permanecerão vivas na memória de nossa comunidade escolar. Que Deus conforte os corações enlutados e conceda força, paz e esperança para enfrentar esta perda irreparável. Nossos mais sinceros sentimentos”, afirmou a instituição.

O sepultamento da adolescente aconteceu na tarde de quinta-feira (15), na zona rural do município.

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