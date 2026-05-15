Adolescente de 16 anos morre após sofrer choque elétrico enquanto fazia chapinha na Bahia

Mãe ouviu gritos vindos do quarto e tentou socorrer a filha antes da chegada do Samu

  • Wendel de Novais

Publicado em 15 de maio de 2026 às 07:19

Maria Catarina morreu após choque elétrico Crédito: Reprodução

Uma adolescente identificada como Maria Catarina Souza Carvalho, 16 anos, morreu depois de sofrer uma descarga elétrica enquanto utilizava uma chapinha de cabelo dentro de casa, no município de Central, no interior da Bahia.

O caso aconteceu na comunidade de Vereda, na noite de quarta-feira (13). Segundo familiares, a mãe da adolescente ouviu os gritos vindos do quarto e correu para tentar socorrer a filha. Ao chegar no local, encontrou Maria Catarina sendo atingida pela descarga elétrica enquanto usava o aparelho.

Em desespero, a mulher desligou rapidamente a chapinha da tomada e iniciou os primeiros socorros até a chegada do atendimento médico. A adolescente foi levada às pressas para o hospital municipal de Central, mas morreu pouco tempo depois de dar entrada na unidade de saúde.

A Delegacia Territorial de Central registrou o caso como morte acidental provocada por choque elétrico. Guias para perícia e remoção do corpo foram expedidas. A polícia não informou detalhes sobre possíveis falhas elétricas ou condições do aparelho utilizado pela jovem.

