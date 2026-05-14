AÇÃO

Polícia Federal mira invasões de terras rurais em operação na Bahia

As ações ocorreram nos municípios de Salvador e Porto Seguro

Carol Neves

Publicado em 14 de maio de 2026 às 12:20

Polícia Federal Crédito: Arquivo Agência Brasil

A Polícia Federal realiza, nesta quinta-feira (14), a Operação Sombras da Mata III, com o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão temporária. As ações ocorreram nos municípios de Salvador e Porto Seguro, na Bahia, com apoio da Polícia Militar da Bahia, da Polícia Civil baiana e da Força Nacional.

Segundo a PF, a operação está inserida em um conjunto de investigações que apuram a atuação de grupos armados em invasões de propriedades rurais, conhecidas como “retomadas”.