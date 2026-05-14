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Polícia Federal mira invasões de terras rurais em operação na Bahia

As ações ocorreram nos municípios de Salvador e Porto Seguro

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 14 de maio de 2026 às 12:20

Polícia Federal
Polícia Federal Crédito: Arquivo Agência Brasil

A Polícia Federal realiza, nesta quinta-feira (14), a Operação Sombras da Mata III, com o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão temporária. As ações ocorreram nos municípios de Salvador e Porto Seguro, na Bahia, com apoio da Polícia Militar da Bahia, da Polícia Civil baiana e da Força Nacional.

Segundo a PF, a operação está inserida em um conjunto de investigações que apuram a atuação de grupos armados em invasões de propriedades rurais, conhecidas como “retomadas”.

As ordens judiciais foram autorizadas no âmbito dessas apurações e têm como objetivo reunir materiais que auxiliem no avanço das investigações. Entre os itens que devem ser apreendidos estão documentos, anotações, celulares, computadores, equipamentos eletrônicos, armas de fogo e outros objetos considerados relevantes para esclarecer os fatos e identificar todos os envolvidos.

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