Polícia Federal mira invasões de terras rurais em operação na Bahia

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Carol Neves
Publicado em 14 de maio de 2026 às 12:20
A Polícia Federal realiza, nesta quinta-feira (14), a Operação Sombras da Mata III, com o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão temporária. As ações ocorreram nos municípios de Salvador e Porto Seguro, na Bahia, com apoio da Polícia Militar da Bahia, da Polícia Civil baiana e da Força Nacional.
Segundo a PF, a operação está inserida em um conjunto de investigações que apuram a atuação de grupos armados em invasões de propriedades rurais, conhecidas como “retomadas”.
As ordens judiciais foram autorizadas no âmbito dessas apurações e têm como objetivo reunir materiais que auxiliem no avanço das investigações. Entre os itens que devem ser apreendidos estão documentos, anotações, celulares, computadores, equipamentos eletrônicos, armas de fogo e outros objetos considerados relevantes para esclarecer os fatos e identificar todos os envolvidos.