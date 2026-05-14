ROTA SALVADOR-PARIS

Salvador terá mais voos da Air France-KLM para a França e mais assentos 'premium', com chefs, champagne e experiência de hotel

Brasil se tornou mercado estratégico para a Air France-KLM nos últimos anos, que vai investir em quem busca conforto, tecnologia e mais comodidade em voos de longa duração

Wladmir Pinheiro

Publicado em 14 de maio de 2026 às 12:42

Os assentos tem mais privacidade, são mais largos e têm reclinação ampliada Crédito: Divulgação

A operação da Air France-KLM em Salvador deve passar de três para cinco voos semanais até o fim deste ano, segundo disse nesta quinta-feira (14) o diretor-geral da companhia para a América do Sul, Manuel Flahault. O aumento consolida a rota graças ao desempenho positivo registrado nesse último ano e ao potencial no fluxo de turistas entre o Nordeste e a Europa.

O aumento de frequências está previsto para o segundo semestre, período tradicionalmente mais forte na demanda internacional, ainda sujeita à sazonalidade. Fortaleza, principal hub do grupo no Nordeste, deverá a ter voos diários nesse mesmo período.

Air France-KLM aposta em mais assentos 'premium', com chefs, champagne e experiência de hotel 1 de 7

Voos retomados

Os voos partindo de Salvador chegaram a ser suspensos entre março e abril, período de baixa temporada, e foram retomados no fim do mês passado. A rota voltou a operar com três voos semanais, às terças, sextas e domingos, com conexão direta ao aeroporto Charles de Gaulle, principal hub da companhia na Europa.

Os voos ida-volta na classe econômica para a próxima temporada custam a partir de R$ 4 mil. Na categoria premium há voos a partir de R$ 4,7 mil. As aeronaves são o Airbus 350 e o Boeing 777-200.

'É um desafio. Estamos sempre monitorando a demanda, que é um dos fatores, assim como a disponibilidade de aeronaves, já que estamos usando toda a nossa frota, que é um recurso caro, e temos sempre de fazer escolhas. Vamos continuar investindo em Salvador e nessa conectividade para que a demanda siga aumentando e seja suficiente para manter a operação mesmo nos períodos mais fracos', diz o diretor-geral do grupo.

Salvador ganha força dentro da estratégia regional da companhia, que vem ampliando a presença no Norte e Nordeste. Nos últimos anos, o grupo iniciou operações em Belém, reforçou o hub em Fortaleza, e criou uma malha mais robusta fora do eixo Rio-São Paulo.

'O Brasil se tornou um mercado estratégico para a Air France-KLM nos últimos anos, e isso em grande parte impulsionado pelo desempenho no Nordeste', destaca Flahault.

Nordeste vira prioridade na expansão

O movimento de investimento da companhia faz parte da lógica em fortalecer operações regionais para alimentar os voos de longa distância. Hoje, Salvador e Fortaleza atuam de forma complementar nessa estratégia e conectam passageiros de diferentes cidades brasileiras à Europa através da parceria com a Gol.

Atualmente, um em cada cinco passageiros do grupo no Brasil utiliza conexões com a companhia brasileira. Mais de 50% dos clientes europeus que chegam ao país seguem viagem em voos domésticos operados pela parceira.

Ao todo, são 42 cidades brasileiras conectadas à malha da Air France-KLM, que oferece acesso a 67 destinos na Europa via Paris e Amsterdam.

Salvador terá mais voos da Air France-KLM para a França e mais assentos 'premium', com chefs, champagne e experiência de hotel Crédito: Divulgação

Categoria premium guia investimentos até 2030

A principal aposta estratégica do grupo nos próximos anos é a 'premiumização' do produto. A ideia é aumentar a proporção de assentos em cabines superiores e elevar o padrão de conforto em todas as classes.

Na Air France, a participação de assentos premium deve passar de 20% para 25% até 2030. Na KLM, o salto é ainda mais significativo: de 10% para 21%.

'Foi uma decisão que tomamos há alguns anos porque há cada vez mais passageiros interessados em pagar um pouco mais caro para ter mais conforto', diz Manuel.

A companhia que já tem a primeira classe eleita a melhor do mundo, a La Première, disponibilizada na América do Sul apenas nos voos que saem de Guarulhos, quer se tornar referência mundial também na categoria premium. O diretor da companhia insinua que o objetivo do grupo é que os passageiros sintam o charme e 'savoir-faire' da França antes mesmo de chegar ao destino.

Classe econômica em voo da KLM na década de 1950 Crédito: Divulgação

'Estamos investindo 3 bilhões de euros por ano para renovar a frota, aumentar o conforto nas cabines e aprimorar os serviços nos aeroportos. Então, realmente é um posicionamento de marca oferecer mais esse serviço em toda as nossa frota e especialmente nos voos de de longa duração, que são o que operamos aqui no Brasil. Queremos ser a companhia preferida dos passageiros', declara Flahault.

Os assentos premium têm mais privacidade, são mais largos e têm reclinação ampliada, e mira passageiros dispostos a pagar um valor adicional por conforto, mas ainda abaixo da classe executiva.

Na classe econômica, os investimentos incluem melhorias em ergonomia, entretenimento, conectividade e até diferenciais como oferta de champagne, que reforça o posicionamento da marca francesa.

Já na business class, o foco está em bem-estar e experiências exclusivas, como os assentos que se transformam em camas completas, enxoval desenvolvido em parceria com redes hoteleiras, como a Sofitel, e gastronomia assinada por chefs renomados, como Frédéric Simonin, e do sommelier Xavier Thuizat.

Conectividade global e operação em larga escala

Com uma frota de 548 aeronaves, o grupo aposta na capilaridade da rede como diferencial competitivo. A maior parte dos passageiros embarcados no Brasil segue para outros destinos além de Paris ou Amsterdam, e utilizam os hubs europeus como pontos de conexão.

Tecnologia, conectividade e fidelização

Outro pilar da estratégia é a conectividade a bordo. A internet de alta velocidade via Starlink deve atingir 91% da frota até o fim do ano, com cobertura total prevista até 2027. O serviço será gratuito para membros do programa de fidelidade Flying Blue, que já soma cerca de 30 milhões de usuários.

A integração com o programa Smiles, da Gol, também foi ampliada, permitindo acúmulo e resgate de milhas entre as duas companhias, fator considerado essencial para fidelização no mercado brasileiro.

Sustentabilidade e renovação de frota

O grupo também acelera investimentos em sustentabilidade. A meta é que, até 2030, 80% da frota seja composta por aeronaves de nova geração, com menor emissão de CO₂.