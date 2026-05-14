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‘Calçadão da Pituba’: veja o que já se sabe sobre projeto em rua com bares em Salvador

Intervenção prevê pista compartilhada, novo piso, drenagem e reorganização do trânsito

Esther Morais

Publicado em 14 de maio de 2026 às 13:30

Veja fotos de como vai ficar o ‘Calçadão da Pituba’ Crédito: Divulgação

A Rua Guillard Muniz, conhecida por reunir bares e restaurantes famosos no bairro da Pituba, em Salvador, passa por uma intervenção chamada popularmente de “Calçadão da Pituba”, que prevê mudanças no trânsito, requalificação urbana e melhorias na acessibilidade da região.

Segundo a Secretaria Municipal de Manutenção da Cidade (Seman), no entanto, o projeto não prevê a criação de um calçadão exclusivo para pedestres. A via continuará permitindo a circulação de veículos e funcionará em modelo compartilhado entre carros e pedestres.

‘Calçadão da Pituba’ 1 de 7

As obras começaram neste mês e serão divididas em duas etapas. A primeira ocorre entre os dias 5 de maio e 10 de junho, no trecho entre o Bar Bão e o Pirambeira. Já a segunda etapa está prevista para acontecer entre 20 de julho e 11 de setembro, chegando até o Preto Bar.

O projeto prevê a requalificação viária da rua, com unificação da via em pista única. A pista de rolamento será executada em piso intertravado, enquanto os passeios para pedestres serão feitos em concreto lavado.

A separação entre a pista e os passeios será realizada por meio de jardineiras de concreto, complementadas pela instalação de balizadores.

Outro ponto previsto é a requalificação completa do sistema de drenagem da região. Serão implantadas calhas de drenagem em concreto na interface entre o passeio e a pista para melhorar o escoamento da água da chuva.

Segundo a Seman, um dos objetivos da intervenção é reduzir a velocidade dos veículos e acabar com o estacionamento irregular na região, bastante frequentada por moradores e clientes dos estabelecimentos comerciais.

O empresário Fabricio Meirelles, responsável pelo Pirambeira, afirmou que a obra pode melhorar a mobilidade na rua. “A prefeitura deve organizar o trânsito e os locais de estacionamento de uma forma que a rua não fique mais travada, que é o que acontece hoje com os carros indo e vindo e estacionando dos dois lados da via”, disse.