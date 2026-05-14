SÃO JOÃO

'Arraiá da Prefs' terá 12 dias de festa no Centro Histórico de Salvador com shows e quadrilhas; veja programação

Programação gratuita ocorre entre 4 e 23 de junho na região da Rua Chile e Praça Municipal, com atrações musicais, aulas de forró e mais

Carol Neves

Publicado em 14 de maio de 2026 às 13:00

Prefeito apresentou novidades do São João na capital Crédito: Betto Jr. / Secom PMS

A Prefeitura de Salvador apresentou nesta quinta-feira (14) a programação do Arraiá da Prefs 2026, que acontece entre os dias 4 e 23 de junho, no trecho entre a Rua Chile e a Praça Municipal, no Centro Histórico. Ao todo, serão 12 dias de atividades gratuitas que reúnem música, cultura popular, gastronomia e manifestações tradicionais do São João.

Após a edição de 2025, o evento será ampliado neste ano e ocupará ainda mais dias de programação. A realização é da Fundação Gregório de Mattos (FGM), em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult), a Saltur e a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop).

A programação inclui apresentações musicais, cortejos, quadrilhas juninas, samba junino, aulas de forró, feira de economia criativa, espaços interativos e atividades para toda a família. A proposta é transformar o Centro Histórico em um grande circuito junino aberto ao público.

Evento trouxe as novidades para o São João 1 de 8

Durante o lançamento, o prefeito Bruno Reis destacou o impacto da iniciativa na revitalização da região central da cidade. “Estamos valorizando e fazendo com que as pessoas retornem ao Centro, graças a esses eventos e a um conjunto de intervenções que a Prefeitura realizou, além dos estímulos e incentivos fiscais que a iniciativa privada tem para investir hoje nesta região. Estamos vendo a grande transformação que está ocorrendo aqui”, afirmou.

Ele também explicou a ampliação do calendário junino. “A Prefeitura vai ampliar a programação; ano passado fizemos um pré-São João, um São João antecipado. Esse ano, tomamos a decisão de ampliar o nosso São João, levando até o dia 23 de junho”, disse.

Segundo o gestor, o investimento previsto é de cerca de R$ 3,5 milhões, custeado principalmente por patrocínios privados. “Praticamente toda a conta será paga pelo setor privado; não só as atrações, mas as estruturas que serão montadas. São pelo menos seis grandes patrocinadores”, completou.

Cortejos, forró e homenagens no Centro Histórico

Um dos principais destaques da programação é o Cortejo Junino, que abre a festa no dia 4 de junho e volta a ocorrer nos dias 6, 7, 13, 14, 20 e 21. Mais de 150 artistas vão ocupar a Rua Chile em apresentações que transformam o espaço em palco aberto.

O tema deste ano é “Um Cordel de Amor no Arraiá da Prefs”, em homenagem ao mestre Bule Bule, referência da cultura popular nordestina.

No Rua Chile, o Palco Coreto do Forró reúne artistas como Flor de Imbuia, Igor Serravale, Menina Faceira, Lívia Mattos, Forró do Peu (Pedro Pondé), Eline Martins, Bruna Caram, Forró da Gota, Michel Firmo, Fuá e Forreguear, além de trios de forró e DJs.

No dia 14 de junho, um dos momentos de destaque será a apresentação de Flor Serena e o Arrastão da Rural Elétrica, a partir das 16h.

A Arena Arromba Chão será dedicada às quadrilhas juninas, ao samba junino e às aulas de dança. O espaço recebe a 5ª edição do Festival de Quadrilhas Juninas de Salvador, com grupos de diferentes faixas etárias e inclusão de pessoas com deficiência. Também haverá a Noite do Samba Junino.

A estrutura do evento inclui ainda vila gastronômica, feira de economia criativa, fazendinha infantil, Praça Namoradeira, arquibancada e espaços de acessibilidade.

Atrações musicais

Flor Serena e Arrastão da Rural Elétrica, 14 de junho, às 16h, na Rua Chile.

Lívia Mattos

Menina Faceira

Forreguear

Igor Serravale

Eline Martins

Bruna Caram

Forró do Peu (Pedro Pondé)

Forró da Gota

Fuá

Michel Firmo

Flor de Imbuia

Oficina de Sons

Trios de forró

Legião Forrozeira

Forró Fissura

Trio Querubim

Revotrio

DJs de forró

DJ Preta

DJ Magno

Brega a Dois – DJs Ian Fraguas e Spadina

DJ Belle

DJ Schlang

DJ Leo Melo

Copa do Mundo também entra no São João

Assim como em outras edições, o São João de Salvador também vai acompanhar a Copa do Mundo. Em dias de jogos da Seleção Brasileira, haverá telões no Centro Histórico para o público assistir às partidas.

A estrutura também será montada em bairros como Paripe (Praça João Martins), Cajazeiras (Campo da Pronaica), Itapuã (Avenida Dorival Caymmi) e Ribeira (final de linha).