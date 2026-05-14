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Passeios ampliados e ciclovia: obras de R$ 25 milhões na Avenida Contorno começam com intervenção em três pontos

Segundo a Prefeitura, trabalhos são divididos em fases para reduzir impactos no trânsito da região

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 14 de maio de 2026 às 12:36

Contorno terá requalificação com ciclovia
Contorno terá requalificação com ciclovia Crédito: Divulgação

As obras de requalificação da Avenida Lafayete Coutinho, a Avenida Contorno, já estão em andamento em Salvador e foram organizadas pela Prefeitura em três frentes de trabalho executadas ao mesmo tempo. A atualização foi apresentada pelo prefeito Bruno Reis nesta quinta-feira (14), durante coletiva no lançamento do “Arraiá da Prefs 2026”.

Segundo Bruno, a estratégia de execução simultânea foi adotada para diminuir os impactos no tráfego da região. “São três obras. Uma daquela contenção que está ocorrendo. Outra é na parte de baixo, que envolve todo o quebra-mar, ali onde fica o restaurante da Mônica e a obra da Contorno", disse.

Ele acrescentou que a divisão das etapas também pode ser observada no local. "Quando você passar naquele viaduto que sobe para o Campo Grande, vai ver ali embaixo o barracão da obra da Contorno, porque ela precisa ser feita por fases para afetar menos o trânsito. São três obras que já estão ocorrendo simultaneamente”, afirmou Bruno Reis.

Obra vai requalificar Avenida Contorno

Avenida Contorno passará por requalificação por Divulgação
Avenida Contorno passará por requalificação por Divulgação
Ciclovia na Contorno por Divulgação
Contorno terá requalificação com ciclovia por Divulgação
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Avenida Contorno passará por requalificação por Divulgação

Projeto de requalificação da orla

Lançada no fim do ano passado, a intervenção na Avenida Contorno prevê uma transformação urbanística ao longo da via, com foco em mobilidade, segurança e requalificação do espaço público.

Entre as principais mudanças estão a ampliação das áreas destinadas a pedestres, a criação de uma ciclovia e melhorias na circulação da via. A proposta também inclui a abertura da paisagem para a Baía de Todos-os-Santos, com a retirada da atual calçada estreita e a implantação de um passeio mais amplo, no mesmo nível da pista.

A primeira etapa está sob responsabilidade do Consórcio Nova Contorno, formado pelas empresas Flex Engenharia, ATL Engenharia e H2 Construções e Serviços, com investimento de R$ 20,5 milhões.

Já a segunda fase contempla a recuperação do pavimento e a implantação de piso intertravado ao longo da avenida, sob execução da Liga Engenharia, contratada por R$ 5,4 milhões.

E etapa inicial tem previsão de duração de cerca de um ano e dois meses, enquanto a segunda deve ser concluída em aproximadamente seis meses.

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Avenida Contorno

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