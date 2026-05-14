SALVADOR

Passeios ampliados e ciclovia: obras de R$ 25 milhões na Avenida Contorno começam com intervenção em três pontos

Segundo a Prefeitura, trabalhos são divididos em fases para reduzir impactos no trânsito da região

Carol Neves

Publicado em 14 de maio de 2026 às 12:36

Contorno terá requalificação com ciclovia Crédito: Divulgação

As obras de requalificação da Avenida Lafayete Coutinho, a Avenida Contorno, já estão em andamento em Salvador e foram organizadas pela Prefeitura em três frentes de trabalho executadas ao mesmo tempo. A atualização foi apresentada pelo prefeito Bruno Reis nesta quinta-feira (14), durante coletiva no lançamento do “Arraiá da Prefs 2026”.

Segundo Bruno, a estratégia de execução simultânea foi adotada para diminuir os impactos no tráfego da região. “São três obras. Uma daquela contenção que está ocorrendo. Outra é na parte de baixo, que envolve todo o quebra-mar, ali onde fica o restaurante da Mônica e a obra da Contorno", disse.

Ele acrescentou que a divisão das etapas também pode ser observada no local. "Quando você passar naquele viaduto que sobe para o Campo Grande, vai ver ali embaixo o barracão da obra da Contorno, porque ela precisa ser feita por fases para afetar menos o trânsito. São três obras que já estão ocorrendo simultaneamente”, afirmou Bruno Reis.

Obra vai requalificar Avenida Contorno 1 de 4

Projeto de requalificação da orla

Lançada no fim do ano passado, a intervenção na Avenida Contorno prevê uma transformação urbanística ao longo da via, com foco em mobilidade, segurança e requalificação do espaço público.

Entre as principais mudanças estão a ampliação das áreas destinadas a pedestres, a criação de uma ciclovia e melhorias na circulação da via. A proposta também inclui a abertura da paisagem para a Baía de Todos-os-Santos, com a retirada da atual calçada estreita e a implantação de um passeio mais amplo, no mesmo nível da pista.

A primeira etapa está sob responsabilidade do Consórcio Nova Contorno, formado pelas empresas Flex Engenharia, ATL Engenharia e H2 Construções e Serviços, com investimento de R$ 20,5 milhões.

Já a segunda fase contempla a recuperação do pavimento e a implantação de piso intertravado ao longo da avenida, sob execução da Liga Engenharia, contratada por R$ 5,4 milhões.