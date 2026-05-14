MÚSICA

Evento reúne tributos a Beatles e Belchior no Largo da Tieta, em Salvador

Programação no Largo da Tieta reúne dois espetáculos que revisitam ícones da música mundial e brasileira em nova fase cultural do Centro Histórico

Carol Neves

Publicado em 14 de maio de 2026 às 12:28

Evento terá tributo aos Beatles Crédito: Divulgação

O sábado (16) será marcado por uma programação musical no novo espaço cultural do Centro Histórico de Salvador, com apresentações que celebram nomes consagrados da música nacional e internacional. O Largo da Tieta recebe dois espetáculos na mesma noite: o tributo à banda The Beatles, com a Us Beatles, às 20h, seguido do musical “Uma Celebração a Belchior”, às 21h30.

Abrindo a programação, a banda Us Beatles apresenta um espetáculo dedicado à recriação fiel do universo musical do quarteto de Liverpool. Criado em 2023, o grupo surgiu com a proposta de reproduzir a experiência sonora e estética dos Beatles com atenção aos detalhes e forte carga emocional. No palco, os músicos Ricardo Sato, Valdir Andrade, Davi Melo e Adriano Lima interpretam, respectivamente, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr, conduzindo o público por sucessos que marcaram gerações.

O show aposta em figurinos inspirados na trajetória da banda britânica e em uma execução musical minuciosa, buscando reproduzir arranjos e sonoridades originais. A proposta é proporcionar ao público uma imersão nostálgica nos grandes clássicos dos anos 1960, período que consolidou os Beatles como um dos maiores fenômenos da música mundial.

Na sequência, às 21h30, será apresentado o espetáculo “Uma Celebração a Belchior”, idealizado e interpretado por André Abreu. A montagem presta homenagem à obra e ao legado do cantor e compositor cearense, com uma abordagem que prioriza sensibilidade artística, poesia e interpretação livre de caricaturas.

Mais do que um tributo, o musical propõe uma experiência imersiva em que música, memória e estética se entrelaçam na construção de uma narrativa sobre a trajetória de Belchior. O espetáculo é dividido em blocos temáticos que percorrem diferentes fases da carreira do artista.

Em “Jovem Belchior”, são revisitadas canções do início da trajetória, como “Na Hora do Almoço” e “A Palo Seco”. Já em “O Poeta Visionário”, o foco recai sobre o álbum “Alucinação” (1976), com músicas como “Velha Roupa Colorida”, “Apenas Um Rapaz Latino-Americano” e “Alucinação”.

O bloco “O Sentimental” reúne faixas marcadas por lirismo urbano e temas afetivos, entre elas “Paralelas”, “Todo Sujo de Batom” e “Galos, Noites e Quintais”. O encerramento, intitulado “Outras Canções”, traz interpretações de obras como “Pequeno Mapa do Tempo”, “Clamor no Deserto”, “Medo de Avião”, “Como Nossos Pais” e “Sujeito de Sorte”.

A cenografia do espetáculo se inspira no programa “Ensaio”, da TV Cultura, com proposta visual e iluminação que acompanham a evolução emocional do repertório. A performance de André Abreu aposta em uma caracterização simbólica, preservando a essência da obra de Belchior sem recorrer à imitação direta.

Serviço

Dois shows no Largo da Tieta

Local: Largo da Tieta

Dia: sábado

20h — Us Beatles

21h30 — “Uma Celebração a Belchior”

Ingressos:

Inteira — R$ 120

Meia — R$ 60