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Pai é preso suspeito de estuprar filha de 10 anos com a ajuda do filho na Bahia

Operação da Polícia Civil foi realizada na quarta-feira (13)

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 14 de maio de 2026 às 13:30

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Polícia Civil

Um homem de 72 anos foi preso suspeito de abusar sexualmente da própria filha, de 10 anos, com a ajuda do filho adolescente de 16, na cidade de Santa Rita de Cássia, no oeste da Bahia. O menor de idade foi apreendido. De acordo com a Polícia Civil, eles são investigados pelos crimes de estupro de vulnerável e ato infracional análogo ao mesmo crime. 

De acordo com as investigações, os abusos aconteciam há cerca de seis meses. Um exame pericial confirmou que a menina foi vítima de violência sexual. A criança é acompanhada pelo Conselho Tutelar e pela rede de atendimento psicossocial do município.

Veja imagens da Polícia Civil em ação

Polícia Civil deflagra operação contra torcidas organizadas em Salvador por Tony Silva e Filipe Conceição / Ascom-PCBA
Polícia Civil deflagra operação contra torcidas organizadas em Salvador por Tony Silva e Filipe Conceição / Ascom-PCBA
Polícia Civil deflagra operação contra torcidas organizadas em Salvador por Tony Silva e Filipe Conceição / Ascom-PCBA
Polícia Civil deflagra operação contra torcidas organizadas em Salvador por Tony Silva e Filipe Conceição / Ascom-PCBA
Polícia Civil deflagra operação contra torcidas organizadas em Salvador por Tony Silva e Filipe Conceição / Ascom-PCBA
Polícia Civil deflagra operação contra torcidas organizadas em Salvador por Tony Silva e Filipe Conceição / Ascom-PCBA
Polícia Civil cumpre mandado de prisão por estupro de vulnerável em Iguaí por Ascom PCBA
Rodrigo Velloso Cabral, 34 anos, é policial civil por Reprodução
Marcus Vinicius Cardoso de Carvalho, 51 anos, era policial civil por Reprodução
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Polícia Militar e Civil por Ascom/PCBA
Material apreendido durante operação da Polícia Civil em Salvador por Divulgação
Agentes da Polícia Civil cumpriram mandado de prisão na residência da investigada por Divulgação/Polícia Civil
Ele foi preso pela Polícia Civil do RJ por Divulgação
Delegado de Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação/PCBA
Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
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Polícia Civil deflagra operação contra torcidas organizadas em Salvador por Tony Silva e Filipe Conceição / Ascom-PCBA

A polícia representou pela prisão preventiva do homem e pela apreensão do adolescente, medidas deferidas pelo Poder Judiciário. Após o cumprimento das ordens judiciais, os envolvidos foram apresentados na unidade policial e permanecem à disposição da Justiça. As investigações continuam para identificar possíveis envolvidos. O processo tramita sob segredo de Justiça.

A ação foi realizada por equipes da Delegacia Territorial de Santa Rita de Cássia (DT/Santa Rita de Cássia), com apoio da 11ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Barreiras).

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