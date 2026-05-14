CRIME

Pai é preso suspeito de estuprar filha de 10 anos com a ajuda do filho na Bahia

Operação da Polícia Civil foi realizada na quarta-feira (13)

Maysa Polcri

Publicado em 14 de maio de 2026 às 13:30

Polícia Civil Crédito: Polícia Civil

Um homem de 72 anos foi preso suspeito de abusar sexualmente da própria filha, de 10 anos, com a ajuda do filho adolescente de 16, na cidade de Santa Rita de Cássia, no oeste da Bahia. O menor de idade foi apreendido. De acordo com a Polícia Civil, eles são investigados pelos crimes de estupro de vulnerável e ato infracional análogo ao mesmo crime.

De acordo com as investigações, os abusos aconteciam há cerca de seis meses. Um exame pericial confirmou que a menina foi vítima de violência sexual. A criança é acompanhada pelo Conselho Tutelar e pela rede de atendimento psicossocial do município.

Veja imagens da Polícia Civil em ação 1 de 27

A polícia representou pela prisão preventiva do homem e pela apreensão do adolescente, medidas deferidas pelo Poder Judiciário. Após o cumprimento das ordens judiciais, os envolvidos foram apresentados na unidade policial e permanecem à disposição da Justiça. As investigações continuam para identificar possíveis envolvidos. O processo tramita sob segredo de Justiça.