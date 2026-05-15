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Adolescente é sequestrado após sair da escola e encontrado morto em área de mata na Bahia

Corpo de Richel Pereira foi localizado em área de mata no bairro Aviário

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 15 de maio de 2026 às 07:47

Richel Pereira de Oliveira Crédito: Reprodução

Um adolescente identificado como Richel Pereira de Oliveira, 15 anos, foi sequestrado após sair da escola em Feira de Santana, na Bahia, e encontrado morto na tarde de quarta-feira (14) em uma área de mata no bairro Aviário.

Segundo a Polícia Civil, o corpo do adolescente estava nos fundos de uma residência localizada na Rua do Salvador. No momento em que foi localizado, Richel estava sem camisa, vestindo calça jeans, cinto preto e um par de tênis pretos.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
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Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
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Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
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Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

As investigações apontam que o jovem desapareceu na terça-feira (12), por volta das 17h30, logo após o fim das aulas. Ele e um colega teriam sido sequestrados na Rua Anguera, no bairro Jardim Acácia, por homens ainda não identificados.

De acordo com a polícia, o outro adolescente conseguiu escapar dos criminosos mesmo após ser baleado. Ele foi socorrido e encaminhado para o Hospital Estadual da Criança (HEC), onde recebeu atendimento médico e acabou liberado.

O corpo de Richel foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Feira de Santana. A Delegacia de Homicídios investiga autoria e motivação do crime.

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Tags:

Adolescente Feira de Santana Morto Sequestro

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