CRIME

Adolescente é sequestrado após sair da escola e encontrado morto em área de mata na Bahia

Corpo de Richel Pereira foi localizado em área de mata no bairro Aviário

Wendel de Novais

Publicado em 15 de maio de 2026 às 07:47

Richel Pereira de Oliveira Crédito: Reprodução

Um adolescente identificado como Richel Pereira de Oliveira, 15 anos, foi sequestrado após sair da escola em Feira de Santana, na Bahia, e encontrado morto na tarde de quarta-feira (14) em uma área de mata no bairro Aviário.

Segundo a Polícia Civil, o corpo do adolescente estava nos fundos de uma residência localizada na Rua do Salvador. No momento em que foi localizado, Richel estava sem camisa, vestindo calça jeans, cinto preto e um par de tênis pretos.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 14

As investigações apontam que o jovem desapareceu na terça-feira (12), por volta das 17h30, logo após o fim das aulas. Ele e um colega teriam sido sequestrados na Rua Anguera, no bairro Jardim Acácia, por homens ainda não identificados.

De acordo com a polícia, o outro adolescente conseguiu escapar dos criminosos mesmo após ser baleado. Ele foi socorrido e encaminhado para o Hospital Estadual da Criança (HEC), onde recebeu atendimento médico e acabou liberado.