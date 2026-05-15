SALVADOR

Dono de ferro-velho investigado por morte de jovens desaparecidos é solto pela Justiça

Decisão judicial envolve outro processo por tentativa de homicídio registrado em 2025

Wendel de Novais

Publicado em 15 de maio de 2026 às 08:56

Marcelo Batista responde por diversos crimes Crédito: Reprodução

O empresário Marcelo Batista da Silva, dono de um ferro-velho em Salvador, teve a liberdade concedida pela Justiça e deixará a prisão com uso de tornozeleira eletrônica. A decisão foi tomada na quarta-feira (13). Ele é investigado pela Polícia Civil por diferentes crimes, entre eles o desaparecimento e morte de dois jovens que prestavam serviço no estabelecimento.

Segundo informações do g1, a medida judicial, no entanto, não está ligada diretamente ao caso dos diaristas Paulo Daniel Pereira Gentil do Nascimento, 24 anos, e Matusalém Silva Muniz, 25. A soltura ocorreu dentro de um processo que apura uma tentativa de homicídio contra três pessoas, registrada em agosto de 2025.

Funcionários desapareceram e empresário é acusado por morte dos dois 1 de 4

Marcelo passou a ser alvo das investigações após os dois jovens desaparecerem depois de saírem para trabalhar no ferro-velho, em novembro de 2024. Familiares relataram à época que os rapazes haviam sido acusados pelo empresário de furtar um gerador dias antes do sumiço.

No decorrer das investigações, a polícia encontrou vestígios em um veículo de luxo pertencente ao empresário. A suspeita dos investigadores é de que o material encontrado no banco do carro seja sangue das vítimas.

Veja o momento da prisão de Marcelo Batista 1 de 4

Após mais de 40 dias de apuração, exames periciais concluíram que os dois jovens teriam sido assassinados dentro do próprio ferro-velho. Mesmo com o avanço das investigações, os corpos de Paulo Daniel e Matusalém nunca foram encontrados.