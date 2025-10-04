Dono de ferro velho suspeito de tortura e morte de ex-funcionários volta a ser preso

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Perla Ribeiro
Publicado em 4 de outubro de 2025 às 08:38
A Polícia Civil da Bahia cumpriu, na manhã deste sábado (4), um mandado de prisão contra o empresário e dono de ferro velho Marcelo Batista, na localidade de Jauá, em Camaçari, no litoral norte baiano. A captura foi realizada por equipes da 3ª Delegacia de Homicídios (BTS), com o apoio da Agência de Inteligência e Coordenação de Operações do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
O suspeito já havia sido preso no dia 26 de agosto, por tentativa de homicídio contra três pessoas, sendo duas delas ex-funcionários de sua empresa, alvos de disparos de arma de fogo. O mandado de prisão cumprido hoje é referente à reversão de uma ordem judicial que o pôs em liberdade no dia 11 de setembro.
Veja o momento da prisão de Marcelo Batista
Marcelo também é investigado pelo duplo homicídio de Paulo Daniel Pereira Gentil do Nascimento, de 24 anos, e Matusalém Lima Muniz, de 25, desaparecidos desde 4 de novembro de 2024. Conforme apontam as investigações, as vítimas teriam sido torturadas e mortas no galpão do estabelecimento onde o suspeito foi preso. Os corpos seguem desaparecidos. As investigações seguem sob responsabilidade da 3ª DH/BTS, com apoio do Núcleo de Interceptação e do Núcleo de Operações do DHPP.