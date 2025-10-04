Acesse sua conta
Avanço dos casos de intoxicação por metanol levanta dúvida: é seguro beber cerveja? Entenda

Bahia já registrou dois casos suspeitos de intoxicação pela substância, um em Feira de Santana e outro em Salvador

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo
  • Foto do(a) author(a) Millena Marques
  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Monique Lobo

  • Millena Marques

  • Yan Inácio

Publicado em 4 de outubro de 2025 às 08:00

Cerveja
Cerveja Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Brasil já registrou mais de 100 casos suspeitos de intoxicação por metanol, de acordo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Na Bahia, dois casos já estão sendo investigados na Bahia, um em Feira de Santana, um homem que veio a óbitoe um em Salvador, segundo o Ministério da Saúde.

Como o avanço dos casos, cresce também a preocupação com o consumo das bebidas alcoólicas. Mas, será que existe uma bebida segura? A orientação de Alexandre Padilha é de que se evite os destilados. "Recomendo, como ministro da Saúde e também como médico: evite consumir destilados, especialmente os incolores, se você não tem certeza da procedência. Não se trata de um item essencial como os da cesta básica, mas sim de um produto ligado ao lazer. Evitar seu consumo, neste momento, não causa nenhum prejuízo à vida das pessoas", afirmou.

Casos de intoxicação de metanol no Brasil

Bebidas destiladas têm mais risco de adulteração por Sumaia Villela/Agência Brasil
Estabelecimento fechado em SP por suspeita de venda de bebida adulterada por Divulgação
Comunicado de bar interditado em São Paulo por Reprodução
Rapper Hungria foi internado com suspeita de intoxicação por Reprodução
Hungria foi visto comprando bebidas horas antes de ser internado em hospital por Reprodução | Redes Sociais
Autoridades em saúde alertam para o risco de ingestão de metanol por Biodiesel Brasil/Divulgação
1 de 6
Bebidas destiladas têm mais risco de adulteração por Sumaia Villela/Agência Brasil

E a cervejinha? Para o ministro, esse tipo de bebida tem menos chances de ser adulterada. "Estamos diante de um crime de produtos destilados, incolores, onde se tem técnicas de adulteração desse produto que você não tem no caso de cerveja, que é uma bebida que tem a tampa, tem gás, é muito mais difícil de adulterar".

A informação é confirmada pelo professor do Instituto de Química da USP, Thiago Correra. "Apesar de não ser imune, é menos visado para falsificação. As latas são mais difíceis de serem adulteradas do que garrafas, que podem ser facilmente fechadas novamente e reaproveitadas. Entretanto, existem relatos de falsificações de cervejas mais caras. O mais seguro é consumir de fornecedores confiáveis", explicou em entrevista ao Terra.

O mesmo vale para o vinho, segundo o gerente médico do Pronto Atendimento do Hospital Sírio-Libanês, Luis Fernando Penna, em entrevista ao G1, o processo de fabricação da bebida dificulta a adulteração. "O vinho tem um processo de fabricação diferente dos destilados, não é impossível adulterar, mas é menos provável", disse.

Ainda assim, a recomendação de todos os especialistas é de que se verifique a procedência das bebidas, o rótulo e também se o fornecedor tem o registro regularizado.

Precaução

Com a confirmação de dois casos suspeitos na Bahia, bares e restaurantes de Salvador usaram as redes sociais para compartilhar notas de esclarecimento sobre a procedência das bebidas vendidas.

Estabelecimentos como Almacen Pepe, Purgatório Bar, o complexo de entretenimento Pirâmide e a Casa Senhor do Bonfim publicaram mensagens tranquilizando os frequentadores e garantindo que as bebidas oferecidas são compradas em fornecedores regularizados.

Bares de Salvador publicam notas de esclarecimento

Nota de esclarecimento por Reprodução/Redes sociais
Nota de esclarecimento por Reprodução/Redes sociais
Nota de esclarecimento por Reprodução/Redes sociais
Nota de esclarecimento por Reprodução/Redes sociais
1 de 4
Nota de esclarecimento por Reprodução/Redes sociais

Em São Paulo, onde uma morte por intoxicação com metanol já foi confirmada e outras oito estão em investigação, bares já estão sentindo os impactos dos casos recentes. Nos bairros do Itaim Bibi, Berrini e Pinheiros, funcionários relataram que clientes têm optado por cerveja ao invés dos destilados, segundo o G1.

Casos na Bahia

Dois casos estão em investigação no estado. Em um deles, o paciente é um homem de 56 anos que deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Queimadinha, em Feira de Santana, e morreu na madrugada de sexta-feira (3).

O outro caso suspeito foi registrado em Salvador e confirmado pelo Ministério da Saúde. Ainda não há informações sobre este paciente, apenas que ele não veio a óbito.

Até o momento, o país em 11 casos confirmados e 128 suspeitos, com uma morte confirmada e 11 em investigação.

Vinho Cerveja Metanol Casos de Intoxicação de Metanol no Brasil

