ACIDENTE

Ônibus tomba na Bahia e deixa 13 pessoas feridas; duas em estado grave

Veículo fazia a linha Teixeira de Freitas/Salvador; acidente ocorreu por volta de 1h20 deste sábado

Perla Ribeiro

Publicado em 4 de outubro de 2025 às 07:23

Ônibus da empresa Águia Branca tomba e deixa 13 pessoas feridas Crédito: Arquivo/Divulgação

Pelo menos 13 pessoas ficaram feridas na madrugada deste sábado (4), após um ônibus da empresa Águia Branca que fazia a linha Teixeira de Freitas/Salvador, tombar na altura do km 359 da BR 101, nas imediações do município de Wenceslau Guimarães, no sul da Bahia. De acordo com informações do posto da Polícia Rodoviária de Itabuna, que atende o trecho onde ocorreu o acidente, quatro vítimas precisaram ser transferidas, sendo duas delas em estado grave. Não houve registro de óbitos no local.