Ônibus tomba na Bahia e deixa 13 pessoas feridas; duas em estado grave

Perla Ribeiro
Publicado em 4 de outubro de 2025 às 07:23
Pelo menos 13 pessoas ficaram feridas na madrugada deste sábado (4), após um ônibus da empresa Águia Branca que fazia a linha Teixeira de Freitas/Salvador, tombar na altura do km 359 da BR 101, nas imediações do município de Wenceslau Guimarães, no sul da Bahia. De acordo com informações do posto da Polícia Rodoviária de Itabuna, que atende o trecho onde ocorreu o acidente, quatro vítimas precisaram ser transferidas, sendo duas delas em estado grave. Não houve registro de óbitos no local.
Ainda de acordo com informações da PRF, as vítimas foram atendidas inicialmente no local e, em seguida, quatro precisaram ser encaminhados para hospitais da região. Não há informações, no entanto, para qual unidade de saúde elas foram levadas e também não há mais detalhes sobre o tipo de ferimento que tiveram nem o estado de saúde delas. Por enquanto, inda não há informações sobre o que teria motivado o tombamento do veículo. As causas serão investigadas.