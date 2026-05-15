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Prefeitura de Salvador convoca 166 profissionais da saúde para reforçar atendimento do SUS

Entre os convocados estão enfermeiros, técnicos de enfermagem, odontólogos, nutricionistas e farmacêuticos

Esther Morais

Publicado em 15 de maio de 2026 às 09:39

Prefeitura nomeia 166 novos profissionais para reforçar assistência à saúde em Salvador Crédito: Ascom SMS

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Salvador anunciou nesta sexta-feira (15) a nomeação de 166 novos profissionais aprovados em concurso público para reforçar a assistência à saúde na capital baiana. A medida foi publicada no Diário Oficial do Município e tem como objetivo ampliar e fortalecer os serviços ofertados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Os novos servidores irão atuar em diferentes áreas da rede municipal de saúde, reforçando equipes multiprofissionais que trabalham diretamente no atendimento à população.

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Entre os nomeados estão 100 enfermeiros, 26 técnicos de enfermagem, 12 odontólogos, sete nutricionistas, cinco farmacêuticos, cinco terapeutas ocupacionais, cinco assistentes sociais, dois odontólogos cirurgiões bucomaxilofaciais, dois odontólogos endodontistas, além de um fisioterapeuta e um sanitarista.

De acordo com a prefeitura, a chegada dos profissionais deve ampliar a capacidade de atendimento nas unidades de saúde e fortalecer a assistência prestada aos usuários do SUS em Salvador.