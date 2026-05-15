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Trabalhador é soterrado por blocos de pedra durante obra no interior da Bahia

Vítima ficou presa após desmoronamento

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 15 de maio de 2026 às 09:49

Após desmoronamento em pedreira corpo é resgatado por bombeiros do 7º BBM
Após desmoronamento em pedreira corpo é resgatado por bombeiros do 7º BBM Crédito: Corpo de Bombeiros

Um trabalhador morreu após ficar soterrado por blocos de pedra durante um desmoronamento em uma pedreira localizada no povoado de Manuel Alves, na zona rural de Ituaçu, no interior da Bahia. O corpo da vítima, identificado como Paulo Ferreira Vieira, de 36 anos, foi retirado do local no fim da tarde desta quinta-feira (14).

Segundo o 7º Batalhão de Bombeiros Militar, a vítima ficou presa sob blocos rochosos de grandes dimensões em uma plataforma de aproximadamente cinco metros de altura.

As primeiras informações apontam que o acidente ocorreu durante a perfuração de um paredão de pedras, quando houve o desmoronamento que atingiu o trabalhador.

O acionamento das equipes aconteceu por volta das 9h30. Para garantir a segurança da operação e permitir o acesso aos escombros, foram utilizadas duas retroescavadeiras na estabilização da área atingida.

Após horas de trabalho, os bombeiros militares conseguiram retirar o corpo da vítima por volta das 17h. Em seguida, o corpo foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica, responsável pela identificação e demais procedimentos legais.

O caso foi registrado pela Delegacia Territorial (DT/Ituaçu). Guias periciais e de remoção foram expedidas.

Veja imagens da Polícia Civil em ação

Polícia Civil deflagra operação contra torcidas organizadas em Salvador por Tony Silva e Filipe Conceição / Ascom-PCBA
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