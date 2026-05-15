Trabalhador é soterrado por blocos de pedra durante obra no interior da Bahia

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Esther Morais
Publicado em 15 de maio de 2026 às 09:49
Um trabalhador morreu após ficar soterrado por blocos de pedra durante um desmoronamento em uma pedreira localizada no povoado de Manuel Alves, na zona rural de Ituaçu, no interior da Bahia. O corpo da vítima, identificado como Paulo Ferreira Vieira, de 36 anos, foi retirado do local no fim da tarde desta quinta-feira (14).
Segundo o 7º Batalhão de Bombeiros Militar, a vítima ficou presa sob blocos rochosos de grandes dimensões em uma plataforma de aproximadamente cinco metros de altura.
As primeiras informações apontam que o acidente ocorreu durante a perfuração de um paredão de pedras, quando houve o desmoronamento que atingiu o trabalhador.
O acionamento das equipes aconteceu por volta das 9h30. Para garantir a segurança da operação e permitir o acesso aos escombros, foram utilizadas duas retroescavadeiras na estabilização da área atingida.
Após horas de trabalho, os bombeiros militares conseguiram retirar o corpo da vítima por volta das 17h. Em seguida, o corpo foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica, responsável pela identificação e demais procedimentos legais.
O caso foi registrado pela Delegacia Territorial (DT/Ituaçu). Guias periciais e de remoção foram expedidas.
Veja imagens da Polícia Civil em ação