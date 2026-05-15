PARA IDOSOS

Salvador vai ganhar primeiro condomínio voltado para público 60+; veja detalhes

Segundo corretora, espaço terá acessibilidade, assistência médica e atividades recreativas para os moradores



Esther Morais

Alô Alô Bahia

Publicado em 15 de maio de 2026 às 08:18

Salvador vai ganhar primeiro condomínio voltado para público 60+; veja detalhes Crédito: Shutterstock

Salvador deve receber, em breve, um empreendimento imobiliário voltado exclusivamente para pessoas com mais de 60 anos. A novidade foi divulgada na quinta-feira (14) pela corretora de imóveis Sheila Rangel nas redes sociais.

Segundo a corretora, o projeto prevê condomínios desenvolvidos especialmente para o público 60+, com apartamentos adaptados, banheiros acessíveis e áreas comuns planejadas para garantir mais mobilidade e conforto aos moradores.

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O condomínio ainda deverá oferecer atendimento e assessoria médica para moradores, além de atividades voltadas para convivência e socialização entre os idosos.

De acordo com Sheila, os projetos terão opções para diferentes perfis e faixas de renda, incluindo modelos econômicos, de médio padrão e de alto padrão. “Em breve divulgarei todas as informações sobre valores, tamanho das plantas e localização”, informou.

Sheila revelou que terá uma reunião na próxima segunda-feira (18) com a construtora para alinhar detalhes do projeto, incluindo valores, formatos dos imóveis e próximos passos do empreendimento.

Segundo ela, mais de 400 pessoas já demonstraram interesse no projeto antes mesmo da divulgação oficial dos preços e da abertura da lista de espera. “Não estou nem dando conta”, brincou.

A proposta gerou repercussão nas redes sociais. Entre os comentários, seguidores destacaram a importância de o condomínio oferecer mais do que apenas adaptações físicas nos imóveis.