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Empresário morre após ser baleado em ataque na saída de depósito na Bahia

Eric Michel Lira da Silva foi surpreendido por dupla armada ao sair do estabelecimento

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 15 de maio de 2026 às 07:38

Éric Lira foi alvo de ataque a tiros
Éric Lira foi alvo de ataque a tiros Crédito: Reprodução

O empresário Eric Michel Lira da Silva, de 39 anos, morreu nesta quinta-feira (14), quatro dias após ser baleado durante um ataque em Paulo Afonso, no norte da Bahia. Dono da Mix Pack Embalagens, ele havia sido atingido por um disparo na região entre a cabeça e a nuca enquanto deixava o depósito da empresa.

Segundo informações da Polícia Civil, o crime aconteceu na noite de domingo (10), no cruzamento das ruas Padre Lourenço e da Grécia, no Centro da cidade. Eric saía do imóvel onde funciona o estabelecimento comercial quando foi surpreendido por dois homens. Um dos suspeitos efetuou o disparo e, logo depois, a dupla fugiu a pé.

Éric Lira foi alvo de ataque a tiros

Éric Lira foi alvo de ataque a tiros por Reprodução
Éric Lira foi alvo de ataque a tiros por Reprodução
Éric Lira foi alvo de ataque a tiros por Reprodução
Éric Lira foi alvo de ataque a tiros por Reprodução
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Éric Lira foi alvo de ataque a tiros por Reprodução

Inicialmente, o empresário foi socorrido para o Hospital Nair Alves de Souza, em Paulo Afonso. Devido à gravidade do quadro, ele acabou transferido para uma unidade hospitalar em Petrolina, no interior de Pernambuco, mas não resistiu aos ferimentos.

A 1ª Delegacia Territorial de Paulo Afonso investiga o caso. Guias para perícia e remoção do corpo foram expedidas, enquanto diligências e oitivas seguem em andamento para tentar identificar os autores e a motivação do crime.

A Polícia Militar informou que equipes do 20º BPM foram acionadas logo após os disparos e encontraram o local já sem a vítima, que havia sido socorrida antes da chegada da guarnição. Até o momento, ninguém foi preso.

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Tags:

Empresário Morto A Tiros Éric Lira Dono do mix Pack

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