CRIME

'Ele vai se apresentar', diz advogado de dono de ferro-velho suspeito de mandar matar funcionários

Justiça concedeu liberdade provisória ao empresário, que não é mais considerado foragido

Após ter a liberdade provisória concedida, o empresário Marcelo Batista da Silva vai se apresentar à Justiça. É o que garante a defesa do dono do ferro-velho, suspeito de mandar matar os funcionários Paulo Daniel Pereira Gentil do Nascimento e Matusalém Silva Muniz. Eles desapareceram em novembro do ano passado e até hoje não foram encontrados.>