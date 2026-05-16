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Chocolate 100% cacau, café premiado e licuri: feira em Salvador reúne sabores curiosos da agricultura baiana

Bahia Origem Week acontece até domingo (17) no Centro de Convenções com produtos de cooperativas familiares do estado

Fernanda Varela

Publicado em 16 de maio de 2026 às 09:22

Bahia Origem Week | Chocolat Salvador 2026 Crédito: Marta Medeiros

Quem passar pelo Bahia Origem Week Chocolat Salvador 2026, em Salvador, vai encontrar muito mais do que chocolates. O evento, realizado no Centro de Convenções até este domingo (17), virou vitrine para alguns dos produtos mais curiosos e valorizados da agricultura familiar baiana.

Entre os destaques estão chocolates 100% cacau, cafés especiais e gourmet, óleo de licuri, castanhas, palmito, tapioca artesanal, suco de uva e flocão de milho não transgênico produzidos por cooperativas de diferentes regiões da Bahia.

Bahia Origem Week | Chocolat Salvador 2026 1 de 7

Os produtos estão expostos no Empório da Agricultura Familiar, espaço apoiado pelo Governo do Estado por meio da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, ligada à Secretaria de Desenvolvimento Rural.

Segundo o coordenador de Comercialização da CAR, Dailson Andrade, o evento ajuda a ampliar a visibilidade das marcas baianas e abrir novos mercados para as agroindústrias familiares.

“Iniciativas como essa ajudam a promover as marcas da agricultura familiar, especialmente as ligadas ao cacau, fortalecendo novos negócios”, afirmou.

Entre os produtos que mais chamam atenção está a nova linha de chocolates da marca Bahia Cacau, incluindo versões com 50%, 70% e até 100% cacau.

Representante da Cooperativa da Agricultura Familiar e Economia Solidária da Bacia do Rio Salgado e Adjacências, Osaná Crisóstomo destacou que o evento também funciona como oportunidade para chefs, empresários e compradores conhecerem produtos feitos no interior do estado.

“Estamos apresentando toda a nossa linha de produtos, incluindo o novo chocolate 100% cacau. O evento abre novas perspectivas de mercado e oportunidades”, disse.

O Bahia Origem Week reúne experiências gastronômicas, negócios e atividades culturais ligadas ao cacau e a outros produtos de origem produzidos no estado.