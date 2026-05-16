Chocolate 100% cacau, café premiado e licuri: feira em Salvador reúne sabores curiosos da agricultura baiana

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Fernanda Varela
Publicado em 16 de maio de 2026 às 09:22
Quem passar pelo Bahia Origem Week Chocolat Salvador 2026, em Salvador, vai encontrar muito mais do que chocolates. O evento, realizado no Centro de Convenções até este domingo (17), virou vitrine para alguns dos produtos mais curiosos e valorizados da agricultura familiar baiana.
Entre os destaques estão chocolates 100% cacau, cafés especiais e gourmet, óleo de licuri, castanhas, palmito, tapioca artesanal, suco de uva e flocão de milho não transgênico produzidos por cooperativas de diferentes regiões da Bahia.
Bahia Origem Week | Chocolat Salvador 2026
Os produtos estão expostos no Empório da Agricultura Familiar, espaço apoiado pelo Governo do Estado por meio da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, ligada à Secretaria de Desenvolvimento Rural.
Segundo o coordenador de Comercialização da CAR, Dailson Andrade, o evento ajuda a ampliar a visibilidade das marcas baianas e abrir novos mercados para as agroindústrias familiares.
“Iniciativas como essa ajudam a promover as marcas da agricultura familiar, especialmente as ligadas ao cacau, fortalecendo novos negócios”, afirmou.
Entre os produtos que mais chamam atenção está a nova linha de chocolates da marca Bahia Cacau, incluindo versões com 50%, 70% e até 100% cacau.
Representante da Cooperativa da Agricultura Familiar e Economia Solidária da Bacia do Rio Salgado e Adjacências, Osaná Crisóstomo destacou que o evento também funciona como oportunidade para chefs, empresários e compradores conhecerem produtos feitos no interior do estado.
“Estamos apresentando toda a nossa linha de produtos, incluindo o novo chocolate 100% cacau. O evento abre novas perspectivas de mercado e oportunidades”, disse.
O Bahia Origem Week reúne experiências gastronômicas, negócios e atividades culturais ligadas ao cacau e a outros produtos de origem produzidos no estado.
O evento acontece diariamente das 14h às 20h no Centro de Convenções de Salvador.