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Pai preso por estuprar filha de 12 anos cometia abuso havia seis meses, diz polícia

Adolescente de 16 anos, irmão da vítima, foi apreendido suspeito de ajudar no crime

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 16 de maio de 2026 às 09:55

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Divulgação

O homem preso suspeito de estuprar a própria filha, de 12 anos, na cidade de Santa Rita de Cássia, no oeste da Bahia, cometia os abusos havia cerca de seis meses, segundo informou a Polícia Civil.

De acordo com as investigações, o filho adolescente do suspeito, irmão da vítima, também teria participado do crime. O adolescente, de 16 anos, foi apreendido.

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A polícia também investiga uma possível omissão da mãe da criança. Segundo o delegado, até o momento não há elementos suficientes para pedir alguma medida contra ela, mas o inquérito segue em andamento.

O caso chegou às autoridades após uma apuração inicial feita pelo Conselho Tutelar do município. Depois disso, a Polícia Civil aprofundou as investigações e confirmou os abusos por meio de laudos periciais.

Assédio, abuso e estupro devem ser denunciados no 180

Para denunciar abuso sexual, ligue 180 por Reprodução
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O homem, de 72 anos, passou por exame de corpo de delito e deve participar de audiência de custódia. Já o adolescente apreendido passará por audiência confirmatória.

A garota segue sob os cuidados do Conselho Tutelar até a conclusão das investigações e poderá ser acolhida por um familiar de primeiro grau após avaliação das autoridades.

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