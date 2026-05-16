CRIME

Pai preso por estuprar filha de 12 anos cometia abuso havia seis meses, diz polícia

Adolescente de 16 anos, irmão da vítima, foi apreendido suspeito de ajudar no crime

Fernanda Varela

Publicado em 16 de maio de 2026 às 09:55

Polícia Civil Crédito: Divulgação

O homem preso suspeito de estuprar a própria filha, de 12 anos, na cidade de Santa Rita de Cássia, no oeste da Bahia, cometia os abusos havia cerca de seis meses, segundo informou a Polícia Civil.

De acordo com as investigações, o filho adolescente do suspeito, irmão da vítima, também teria participado do crime. O adolescente, de 16 anos, foi apreendido.

A polícia também investiga uma possível omissão da mãe da criança. Segundo o delegado, até o momento não há elementos suficientes para pedir alguma medida contra ela, mas o inquérito segue em andamento.

O caso chegou às autoridades após uma apuração inicial feita pelo Conselho Tutelar do município. Depois disso, a Polícia Civil aprofundou as investigações e confirmou os abusos por meio de laudos periciais.

Assédio, abuso e estupro devem ser denunciados no 180 1 de 9

O homem, de 72 anos, passou por exame de corpo de delito e deve participar de audiência de custódia. Já o adolescente apreendido passará por audiência confirmatória.