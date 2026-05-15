Anvisa mantém suspensão de produtos da Ypê após identificar risco sanitário

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Esther Morais
Publicado em 15 de maio de 2026 às 10:53
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) decidiu, por unanimidade, manter a suspensão da fabricação, comercialização, distribuição e uso de linhas de detergentes, sabões líquidos e desinfetantes da Ypê. A decisão foi tomada nesta sexta-feira (15) durante reunião da Diretoria Colegiada da agência.
Nos votos apresentados, os diretores afirmaram que as medidas adotadas pela empresa foram consideradas insuficientes para reverter a decisão cautelar. A Anvisa também citou um histórico recorrente de contaminação microbiológica envolvendo produtos da fabricante.
Veja lista (somente os lotes que terminam com o número 1, dos produtos abaixo estão afetados)
Apesar de manter a suspensão dos produtos, a diretoria retirou o efeito suspensivo relacionado ao recolhimento imediato dos lotes. A medida vale para detergentes lava-louças, sabões líquidos para roupas e desinfetantes com numeração final 1.
Segundo a agência, a empresa deverá apresentar um plano de ação baseado em análise de risco para permitir acompanhamento técnico e eventual liberação gradual dos produtos, lote a lote.
O diretor-presidente da Anvisa, Leandro Safatle, afirmou que as ações implementadas pela fabricante não foram suficientes para garantir a segurança sanitária dos itens.
A suspensão dos produtos ocorreu após uma avaliação técnica de risco sanitário realizada pela Anvisa em conjunto com órgãos de vigilância sanitária de São Paulo e do município de Amparo, onde fica uma unidade da empresa.
Durante a inspeção, segundo a agência, foram identificados descumprimentos relevantes em etapas críticas do processo produtivo, incluindo falhas nos sistemas de garantia da qualidade, produção e controle de qualidade.
A Anvisa também informou que a bactéria Pseudomonas aeruginosa foi encontrada em mais de 100 lotes de produtos acabados da marca.