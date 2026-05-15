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Anvisa mantém suspensão de produtos da Ypê após identificar risco sanitário

Diretores da agência afirmam que medidas adotadas pela empresa foram insuficientes

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 15 de maio de 2026 às 10:53

Jojo Todynho e Michelle Bolsonaro saem em defesa da Ypê: entenda a polêmica que uniu famosos e política
Jojo Todynho e Michelle Bolsonaro saem em defesa da Ypê: entenda a polêmica que uniu famosos e política Crédito: instagram

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) decidiu, por unanimidade, manter a suspensão da fabricação, comercialização, distribuição e uso de linhas de detergentes, sabões líquidos e desinfetantes da Ypê. A decisão foi tomada nesta sexta-feira (15) durante reunião da Diretoria Colegiada da agência.

Nos votos apresentados, os diretores afirmaram que as medidas adotadas pela empresa foram consideradas insuficientes para reverter a decisão cautelar. A Anvisa também citou um histórico recorrente de contaminação microbiológica envolvendo produtos da fabricante.

Veja lista (somente os lotes que terminam com o número 1, dos produtos abaixo estão afetados)

  LAVA LOUÇAS YPÊ CLEAR CARE    LAVA LOUÇAS COM ENZIMAS ATIVAS YPÊ  LAVA LOUÇAS YPÊ  LAVA LOUÇAS YPÊ CLEAR CARE  LAVA LOUÇAS YPÊ TOQUE SUAVE  LAVA-LOUÇAS CONCENTRADO YPÊ GREEN LAVA-LOUÇAS YPÊ CLEAR LAVA-LOUÇAS YPÊ GREEN   por Reprodução / Instagram
LAVA ROUPAS LÍQUIDO TIXAN YPÊ COMBATE MAU ODOR LAVA ROUPAS LÍQUIDO TIXAN YPÊ CUIDA DAS ROUPAS LAVA ROUPAS LÍQUIDO TIXAN YPÊ ANTIBAC   LAVA ROUPAS LÍQUIDO TIXAN YPÊ COCO E BAUNILHA LAVA ROUPAS LÍQUIDO TIXAN YPÊ GREEN   por Reprodução
LAVA ROUPAS LÍQUIDO YPÊ EXPRESS    LAVA ROUPAS LÍQUIDO YPÊ POWER ACT LAVA ROUPAS LÍQUIDO YPÊ PREMIUM LAVA ROUPAS TIXAN MACIEZ  LAVA ROUPAS TIXAN PRIMAVERA    por Reprodução
DESINFETANTE BAK YPÊ DESINFETANTE DE USO GERAL ATOL DESINFETANTE PERFUMADO ATOL    por Reprodução
DESINFETANTE PINHO YPE  LAVA ROUPAS TIXAN POWER ACT   por Shutterstock
1 de 5
  LAVA LOUÇAS YPÊ CLEAR CARE    LAVA LOUÇAS COM ENZIMAS ATIVAS YPÊ  LAVA LOUÇAS YPÊ  LAVA LOUÇAS YPÊ CLEAR CARE  LAVA LOUÇAS YPÊ TOQUE SUAVE  LAVA-LOUÇAS CONCENTRADO YPÊ GREEN LAVA-LOUÇAS YPÊ CLEAR LAVA-LOUÇAS YPÊ GREEN   por Reprodução / Instagram

Apesar de manter a suspensão dos produtos, a diretoria retirou o efeito suspensivo relacionado ao recolhimento imediato dos lotes. A medida vale para detergentes lava-louças, sabões líquidos para roupas e desinfetantes com numeração final 1.

Segundo a agência, a empresa deverá apresentar um plano de ação baseado em análise de risco para permitir acompanhamento técnico e eventual liberação gradual dos produtos, lote a lote.

O diretor-presidente da Anvisa, Leandro Safatle, afirmou que as ações implementadas pela fabricante não foram suficientes para garantir a segurança sanitária dos itens.

A suspensão dos produtos ocorreu após uma avaliação técnica de risco sanitário realizada pela Anvisa em conjunto com órgãos de vigilância sanitária de São Paulo e do município de Amparo, onde fica uma unidade da empresa.

Durante a inspeção, segundo a agência, foram identificados descumprimentos relevantes em etapas críticas do processo produtivo, incluindo falhas nos sistemas de garantia da qualidade, produção e controle de qualidade.

A Anvisa também informou que a bactéria Pseudomonas aeruginosa foi encontrada em mais de 100 lotes de produtos acabados da marca.

Tags:

Anvisa Ypê

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