FEMINICÍDIO

Baiano viaja quase 2 mil km para matar ex-namorada após descobrir novo relacionamento

Suspeito invadiu casa da vítima durante a madrugada e confessou o feminicídio

Wendel de Novais

Publicado em 15 de maio de 2026 às 11:26

Thainara foi morta a facadas Crédito: Reprodução

Uma viagem de quase 2 mil quilômetros terminou em feminicídio no Oeste do Paraná. A jovem Thainara Cavalcante, 28 anos, foi assassinada a facadas dentro da própria casa, em Terra Roxa, após o ex-companheiro sair da Bahia para cometer o crime, segundo informações do g1.

O suspeito, identificado como Natan de Souza Brito, também de 28 anos, foi preso em flagrante horas depois do assassinato, ocorrido na madrugada de quinta-feira (14). Em depoimento, ele confessou ter saído de Luís Eduardo Magalhães, no oeste baiano, decidido a matar a ex após descobrir que ela estava em um novo relacionamento.

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De acordo com as investigações, os dois estavam separados havia cerca de cinco meses, mas Natan não aceitava o término. À polícia, ele contou que conseguiu acessar as redes sociais de Thainara e descobriu o novo namoro da vítima, o que teria motivado a viagem até o Paraná.

Segundo a PC-PR, o homem foi até a casa da jovem durante a madrugada, pulou o muro do imóvel e usou uma cópia da chave que ainda possuía desde a época em que os dois se relacionavam. Depois de entrar na residência, atacou Thainara com diversos golpes de faca. Ela morreu ainda no local.

Após o crime, o suspeito deixou a residência sem levantar suspeitas e seguiu para a cidade de Toledo, também no Oeste paranaense. Conforme a investigação, ele tomou banho, trocou de roupa e, em seguida, procurou uma delegacia para se entregar.