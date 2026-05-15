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Casal morre e filha de 1 ano fica gravemente ferida em batida entre carro e caminhão na BR-116

Neila Patrícia Gomes de Medina e Débora Juliana Marques morreram no local após colisão

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 15 de maio de 2026 às 08:29

Neila Patrícia Gomes de Medina e Débora Juliana Marques
Neila Patrícia Gomes de Medina e Débora Juliana Marques Crédito: Reprodução

Um grave acidente de trânsito registrado na BR-116, em Novo Hamburgo, na Região Metropolitana de Porto Alegre (RS), matou um casal na manhã desta quinta-feira (14). As vítimas foram identificadas como Neila Patrícia Gomes de Medina e Débora Juliana Marques.  

As duas mulheres, ambas de 39 anos, estavam em um Honda HR-V que se envolveu em uma colisão com um caminhão no km 233 da rodovia. Elas morreram ainda no local do acidente.

Acidente aconteceu na BR-116

Acidente aconteceu na BR-116 por DuduNews
Débora e Neila eram casadas por Reprodução
Neila Patrícia Gomes de Medina e Débora Juliana Marques por Reprodução
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Acidente aconteceu na BR-116 por DuduNews

A filha do casal, uma bebê de 1 ano, também estava no veículo. A criança foi resgatada com vida e encaminhada inicialmente ao Hospital de Novo Hamburgo. Em seguida, precisou ser transferida para o Hospital de Pronto Socorro (HPS), em Porto Alegre. Segundo reportagem do G1, o estado de saúde dela é considerado gravíssimo. 

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão envolveu o automóvel da família e um caminhão com cavalo-trator e semirreboque.  

O atendimento da ocorrência mobilizou equipes da PRF, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros.

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