ACIDENTE

Casal morre e filha de 1 ano fica gravemente ferida em batida entre carro e caminhão na BR-116

Neila Patrícia Gomes de Medina e Débora Juliana Marques morreram no local após colisão

Carol Neves

Publicado em 15 de maio de 2026 às 08:29

Neila Patrícia Gomes de Medina e Débora Juliana Marques Crédito: Reprodução

Um grave acidente de trânsito registrado na BR-116, em Novo Hamburgo, na Região Metropolitana de Porto Alegre (RS), matou um casal na manhã desta quinta-feira (14). As vítimas foram identificadas como Neila Patrícia Gomes de Medina e Débora Juliana Marques.

As duas mulheres, ambas de 39 anos, estavam em um Honda HR-V que se envolveu em uma colisão com um caminhão no km 233 da rodovia. Elas morreram ainda no local do acidente.

Acidente aconteceu na BR-116 1 de 3

A filha do casal, uma bebê de 1 ano, também estava no veículo. A criança foi resgatada com vida e encaminhada inicialmente ao Hospital de Novo Hamburgo. Em seguida, precisou ser transferida para o Hospital de Pronto Socorro (HPS), em Porto Alegre. Segundo reportagem do G1, o estado de saúde dela é considerado gravíssimo.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão envolveu o automóvel da família e um caminhão com cavalo-trator e semirreboque.