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Sem vencedor, Mega-Sena acumula e prêmio sobe para R$ 65 milhões; veja resultado

Sorteio foi realizado na noite desta quinta-feira (14)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 15 de maio de 2026 às 08:05

Mega-Sena
Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 3.008 da Caixa Econômica Federal e o prêmio principal da Mega-Sena acumulou para R$ 65 milhões. O sorteio foi realizado na noite desta quinta-feira (14), em São Paulo.

Os números sorteados foram: 11 – 12 – 14 – 20 – 42 – 44.

Na faixa da quina, 50 apostas acertaram cinco dezenas e cada uma recebeu R$ 43.872,17. Já a quadra teve 3.762 apostas vencedoras, com prêmio individual de R$ 961,14.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa

1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi
2. Aposte com mais dezenas (se puder) por Arquivo Agência Brasil
3. Participe de bolões por Shutterstock
4. Evite combinações óbvias por Shutterstock
5. Seja consistente, mas defina um limite (apostar com frequência aumenta as chances ao longo do tempo, mas é fundamental ter disciplina financeira) por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
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1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi

Quatro apostas registradas na Bahia ficaram entre os ganhadores da quina e, juntas, faturaram R$ 219.360,85. Uma das apostas premiadas foi feita em Feira de Santana, na lotérica Bendengo. O jogo simples, com seis números marcados, garantiu prêmio de R$ 43.872,17.

Outra aposta vencedora saiu para Lagoa Real, no centro-sul do estado. O bilhete foi registrado na Real Loterias I e também faturou R$ 43.872,17.

Em Salvador, uma aposta simples feita na lotérica Hora Extra acertou cinco dezenas e levou mais R$ 43.872,17. Já em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador, um bolão com sete números e 14 cotas faturou R$ 87.744,30.

A aposta mínima da Mega-Sena custa R$ 6 e pode ser feita até as 20h nas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais da Caixa. Os sorteios da modalidade acontecem às terças, quintas e sábados.

Tags:

Mega-sena

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