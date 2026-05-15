Sem vencedor, Mega-Sena acumula e prêmio sobe para R$ 65 milhões; veja resultado

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Esther Morais
Publicado em 15 de maio de 2026 às 08:05
Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 3.008 da Caixa Econômica Federal e o prêmio principal da Mega-Sena acumulou para R$ 65 milhões. O sorteio foi realizado na noite desta quinta-feira (14), em São Paulo.
Os números sorteados foram: 11 – 12 – 14 – 20 – 42 – 44.
Na faixa da quina, 50 apostas acertaram cinco dezenas e cada uma recebeu R$ 43.872,17. Já a quadra teve 3.762 apostas vencedoras, com prêmio individual de R$ 961,14.
Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa
Quatro apostas registradas na Bahia ficaram entre os ganhadores da quina e, juntas, faturaram R$ 219.360,85. Uma das apostas premiadas foi feita em Feira de Santana, na lotérica Bendengo. O jogo simples, com seis números marcados, garantiu prêmio de R$ 43.872,17.
Outra aposta vencedora saiu para Lagoa Real, no centro-sul do estado. O bilhete foi registrado na Real Loterias I e também faturou R$ 43.872,17.
Em Salvador, uma aposta simples feita na lotérica Hora Extra acertou cinco dezenas e levou mais R$ 43.872,17. Já em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador, um bolão com sete números e 14 cotas faturou R$ 87.744,30.
A aposta mínima da Mega-Sena custa R$ 6 e pode ser feita até as 20h nas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais da Caixa. Os sorteios da modalidade acontecem às terças, quintas e sábados.