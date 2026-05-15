LOTERIA

Sem vencedor, Mega-Sena acumula e prêmio sobe para R$ 65 milhões; veja resultado

Sorteio foi realizado na noite desta quinta-feira (14)

Esther Morais

Publicado em 15 de maio de 2026 às 08:05

Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 3.008 da Caixa Econômica Federal e o prêmio principal da Mega-Sena acumulou para R$ 65 milhões. O sorteio foi realizado na noite desta quinta-feira (14), em São Paulo.

Os números sorteados foram: 11 – 12 – 14 – 20 – 42 – 44.

Na faixa da quina, 50 apostas acertaram cinco dezenas e cada uma recebeu R$ 43.872,17. Já a quadra teve 3.762 apostas vencedoras, com prêmio individual de R$ 961,14.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa 1 de 5

Quatro apostas registradas na Bahia ficaram entre os ganhadores da quina e, juntas, faturaram R$ 219.360,85. Uma das apostas premiadas foi feita em Feira de Santana, na lotérica Bendengo. O jogo simples, com seis números marcados, garantiu prêmio de R$ 43.872,17.

Outra aposta vencedora saiu para Lagoa Real, no centro-sul do estado. O bilhete foi registrado na Real Loterias I e também faturou R$ 43.872,17.

Em Salvador, uma aposta simples feita na lotérica Hora Extra acertou cinco dezenas e levou mais R$ 43.872,17. Já em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador, um bolão com sete números e 14 cotas faturou R$ 87.744,30.