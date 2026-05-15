CRIME

Influenciador investigado por usar IA para sexualizar jovens evangélicas é alvo de nova denúncia

Adolescente afirma que teve fotos retiradas das redes sociais e usadas em montagens

Wendel de Novais

Publicado em 15 de maio de 2026 às 08:33

Influencer usou IA para sexualizar jovens evangélicas Crédito: Reprodução

Uma nova denúncia foi registrada contra o influenciador digital Jefferson de Souza, de 37 anos, investigado por utilizar Inteligência Artificial (IA) para produzir vídeos sexualizados com imagens de jovens evangélicas da Congregação Cristã do Brasil (CCB). Desta vez, a vítima é uma adolescente de 17 anos, que procurou a Polícia Civil de São Paulo após descobrir que fotos dela haviam sido usadas sem autorização em montagens divulgadas nas redes sociais do investigado. As informações são do g1.

O boletim de ocorrência foi formalizado no dia 30 de abril, na 4ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) Norte, pela mãe da adolescente, depois da repercussão do caso em reportagens exibidas nacionalmente. Segundo o relato apresentado à polícia, o influenciador retirou imagens da jovem das redes sociais e utilizou ferramentas de deepfake para criar vídeos com conotação sexual.

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Em uma das montagens, a adolescente aparece dançando ao lado do apresentador Silvio Santos e de uma mulher usando minissaia. A gravação, no entanto, nunca aconteceu. As imagens foram manipuladas digitalmente e publicadas em perfis ligados ao investigado no Instagram, TikTok e YouTube.

Essa é a segunda denúncia formal envolvendo uma menor de idade no caso. Em abril, outra adolescente, também de 17 anos, relatou à polícia ter sido vítima do mesmo tipo de manipulação. Na ocasião, uma foto dela foi transformada em um vídeo que simulava uma dança sensual dentro de uma igreja, ao lado de mulheres com roupas curtas.

De acordo com familiares, a exposição teve forte impacto emocional sobre a nova vítima. Antes mesmo do registro da ocorrência, a adolescente afirmou que já havia feito “várias denúncias contra essa conta [do influencer]”, numa tentativa de remover os conteúdos da internet.

Como envolve uma menor de idade, o caso também passou a ser investigado com base no artigo 241-C do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que trata da simulação de cenas de sexo ou pornografia envolvendo adolescentes em ambiente digital. A pena prevista varia de um a três anos de prisão, além de multa.