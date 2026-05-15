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Após ser esfaqueada por ator pornô, mulher pede liberação do suspeito e diz que 'foi um mal-entendido'

Vítima afirmou em carta que agressão ocorreu durante disputa por faca dentro de casa

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais
  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Wendel de Novais

  • Metrópoles

Publicado em 15 de maio de 2026 às 09:40

Ator pornô foi preso por tentativa de feminicídio
Ator pornô foi preso por tentativa de feminicídio Crédito: Reprodução

A companheira do ator pornô Walif Santos da Silva, de 32 anos, escreveu uma carta à Justiça pedindo a libertação dele após a prisão em flagrante por tentativa de feminicídio, registrada no último sábado (9), em São Paulo. O documento foi obtido pelo portal Metrópoles, parceiro do CORREIO.

Na carta, a mulher afirma que a confusão teria sido resultado de um “mal-entendido” durante uma discussão do casal dentro da residência onde os dois moravam, no bairro Jardim Helena, na zona leste da capital paulista.

Ator pornô foi preso por tentativa de feminicídio

Ator pornô foi preso por tentativa de feminicídio por Reprodução
Ator pornô foi preso por tentativa de feminicídio por Reprodução
Ator pornô foi preso por tentativa de feminicídio por Reprodução
Ator pornô foi preso por tentativa de feminicídio por Reprodução
Ator pornô foi preso por tentativa de feminicídio por Reprodução
Ator pornô foi preso por tentativa de feminicídio por Reprodução
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Ator pornô foi preso por tentativa de feminicídio por Reprodução

Segundo o relato feito por ela, foi a própria vítima quem pegou a faca durante a briga. “Peguei a faca e fui para cima do meu companheiro enquanto ele tentava tirar a faca da minha mão. Após isso, acabei me cortando na bochecha”, escreveu.

Walif acabou preso em flagrante quando acompanhava a mulher em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do mesmo bairro logo após a agressão. Inicialmente, a vítima contou aos profissionais de saúde que havia sofrido uma queda.

Leia matéria completa no portal Metrópoles.

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Tags:

Ator Pornô foi Preso por Tentativa de Feminicídio Walif Santos da Silva

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