Após ser esfaqueada por ator pornô, mulher pede liberação do suspeito e diz que 'foi um mal-entendido'

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Wendel de Novais
Metrópoles
Publicado em 15 de maio de 2026 às 09:40
A companheira do ator pornô Walif Santos da Silva, de 32 anos, escreveu uma carta à Justiça pedindo a libertação dele após a prisão em flagrante por tentativa de feminicídio, registrada no último sábado (9), em São Paulo. O documento foi obtido pelo portal Metrópoles, parceiro do CORREIO.
Na carta, a mulher afirma que a confusão teria sido resultado de um “mal-entendido” durante uma discussão do casal dentro da residência onde os dois moravam, no bairro Jardim Helena, na zona leste da capital paulista.
Ator pornô foi preso por tentativa de feminicídio
Segundo o relato feito por ela, foi a própria vítima quem pegou a faca durante a briga. “Peguei a faca e fui para cima do meu companheiro enquanto ele tentava tirar a faca da minha mão. Após isso, acabei me cortando na bochecha”, escreveu.
Walif acabou preso em flagrante quando acompanhava a mulher em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do mesmo bairro logo após a agressão. Inicialmente, a vítima contou aos profissionais de saúde que havia sofrido uma queda.