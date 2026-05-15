CRIME

Após ser esfaqueada por ator pornô, mulher pede liberação do suspeito e diz que 'foi um mal-entendido'

Vítima afirmou em carta que agressão ocorreu durante disputa por faca dentro de casa



Wendel de Novais

Metrópoles

Publicado em 15 de maio de 2026 às 09:40

Ator pornô foi preso por tentativa de feminicídio Crédito: Reprodução

A companheira do ator pornô Walif Santos da Silva, de 32 anos, escreveu uma carta à Justiça pedindo a libertação dele após a prisão em flagrante por tentativa de feminicídio, registrada no último sábado (9), em São Paulo. O documento foi obtido pelo portal Metrópoles, parceiro do CORREIO.

Na carta, a mulher afirma que a confusão teria sido resultado de um “mal-entendido” durante uma discussão do casal dentro da residência onde os dois moravam, no bairro Jardim Helena, na zona leste da capital paulista.

Ator pornô foi preso por tentativa de feminicídio 1 de 6

Segundo o relato feito por ela, foi a própria vítima quem pegou a faca durante a briga. “Peguei a faca e fui para cima do meu companheiro enquanto ele tentava tirar a faca da minha mão. Após isso, acabei me cortando na bochecha”, escreveu.