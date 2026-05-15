FRAUDE

Grupo hacker invade sistema do Detran para apagar multas e transferir veículos ilegalmente

Organização criminosa utilizava ferramenta clandestina para acessar plataforma do Detran-DF

Esther Morais

Publicado em 15 de maio de 2026 às 10:03

Grupo hacker invade sistema do Detran para apagar multas e transferir veículos ilegalmente Crédito: Hugo Barreto/Metrópoles

Um grupo hacker é alvo da Operação Bypass, deflagrada na manhã desta sexta-feira (15) pela Polícia Civil do Distrito Federal, por suspeita de invadir o sistema do Departamento de Trânsito do Distrito Federal e aplicar fraudes relacionadas a veículos, multas e financiamentos.

Segundo as investigações, a organização criminosa utilizava uma ferramenta clandestina chamada internamente de “bypass” para acessar ilegalmente o sistema Getran, plataforma responsável pelo gerenciamento de registros veiculares do Departamento de Trânsito do Distrito Federal.

Vagas do Detran-BA 1 de 18

A operação é conduzida pela Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos, vinculada ao Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado.

As investigações começaram há cerca de quatro meses, após denúncias de transferências fraudulentas de veículos pertencentes a empresas, realizadas sem autorização dos proprietários.

Com o avanço das ações, os policiais descobriram que a organização havia criado um sistema capaz de simular interfaces oficiais do Detran-DF e automatizar operações fraudulentas em velocidade incompatível com ações humanas.

De acordo com a Polícia Civil, a ferramenta executava centenas de requisições por segundo diretamente no domínio oficial do órgão, utilizando servidores privados virtuais e mecanismos de anonimização digital para dificultar o rastreamento.

A investigação aponta que o esquema permitia a exclusão irregular de multas, transferências ilegais de propriedade de veículos para empresas de fachada, emplacamentos fraudulentos e regularizações indevidas de registros de condutores.

Os investigadores também identificaram o uso de documentos adulterados ligados aos veículos para obtenção de financiamentos fraudulentos em instituições financeiras.

Segundo a corporação, o grupo possuía estrutura organizada e divisão clara de funções. Enquanto o núcleo técnico realizava as invasões e mantinha o sistema clandestino em funcionamento, outros integrantes captavam clientes interessados nas fraudes e encaminhavam os dados necessários para execução das operações ilegais.

Outro braço da organização seria responsável pela movimentação financeira do dinheiro obtido ilegalmente, utilizando contas bancárias com características típicas de lavagem de dinheiro.

Ainda conforme a Polícia Civil, o Detran-DF colaborou com as investigações ao fornecer registros de acesso ao sistema Getran, permitindo identificar padrões suspeitos de invasão e localizar os endereços utilizados nas conexões fraudulentas.

Ao todo, a Justiça autorizou cinco mandados de prisão temporária e quatro mandados de busca e apreensão no Distrito Federal. Também foram determinadas medidas de bloqueio de contas bancárias, apreensão de veículos de luxo e recolhimento de equipamentos eletrônicos utilizados pelos investigados.

Os suspeitos poderão responder pelos crimes de invasão de dispositivo informático, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Somadas, as penas podem ultrapassar 30 anos de prisão.