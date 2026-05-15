TRAGÉDIA

Feirante que perdeu a esposa e filho em delizamento morre de leptospirose

Ele passou mal dias após deslizamento

Carol Neves

Publicado em 15 de maio de 2026 às 10:22

Fábio Pimentel Barros perdeu esposa e filho antes de morrer Crédito: Reprodução

Menos de duas semanas depois de perder a esposa e o filho em um deslizamento de terra em Olinda, no Grande Recife, o feirante Fábio Pimentel Barros, de 25 anos, morreu após apresentar um quadro compatível com leptospirose. A informação foi relatada pela família, enquanto o governo de Pernambuco informou que a causa da morte ainda está sendo investigada.

Segundo parentes, Fábio começou a sentir fortes dores no corpo e cansaço na quarta-feira. A família acreditou inicialmente que os sintomas poderiam estar ligados à exposição prolongada à chuva durante os dias da tragédia que atingiu a região no início do mês.

O jovem procurou atendimento em uma unidade de saúde em Paulista, município vizinho ao Recife, onde recebeu medicação e retornou para casa. Como o quadro não melhorou, ele precisou ser levado posteriormente para a UPA de Nova Descoberta, na capital pernambucana.

Exames realizados na unidade apontaram suspeita de leptospirose. Fábio foi intubado e logo depois sofreu duas paradas cardíacas e morreu na manhã da quinta (14). A Secretaria Estadual de Saúde afirmou que o caso segue em investigação.

Fábio trabalhava vendendo bananas e vivia no Alto da Bondade, em Olinda, local atingido por um deslizamento de terra em 1º de maio. No momento do acidente, ele estava trabalhando fora de casa. A companheira, Bruna Karina da Silva, de 20 anos, e o filho, Pietro da Silva, de 6 meses, estavam no imóvel quando a estrutura foi atingida.