Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Feirante que perdeu a esposa e filho em delizamento morre de leptospirose

Ele passou mal dias após deslizamento

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 15 de maio de 2026 às 10:22

Fábio Pimentel Barros perdeu esposa e filho antes de morrer
Fábio Pimentel Barros perdeu esposa e filho antes de morrer Crédito: Reprodução

Menos de duas semanas depois de perder a esposa e o filho em um deslizamento de terra em Olinda, no Grande Recife, o feirante Fábio Pimentel Barros, de 25 anos, morreu após apresentar um quadro compatível com leptospirose. A informação foi relatada pela família, enquanto o governo de Pernambuco informou que a causa da morte ainda está sendo investigada.

Segundo parentes, Fábio começou a sentir fortes dores no corpo e cansaço na quarta-feira. A família acreditou inicialmente que os sintomas poderiam estar ligados à exposição prolongada à chuva durante os dias da tragédia que atingiu a região no início do mês.

O jovem procurou atendimento em uma unidade de saúde em Paulista, município vizinho ao Recife, onde recebeu medicação e retornou para casa. Como o quadro não melhorou, ele precisou ser levado posteriormente para a UPA de Nova Descoberta, na capital pernambucana.

Exames realizados na unidade apontaram suspeita de leptospirose. Fábio foi intubado e logo depois sofreu duas paradas cardíacas e morreu na manhã da quinta (14).  A Secretaria Estadual de Saúde afirmou que o caso segue em investigação.

Fábio trabalhava vendendo bananas e vivia no Alto da Bondade, em Olinda, local atingido por um deslizamento de terra em 1º de maio. No momento do acidente, ele estava trabalhando fora de casa. A companheira, Bruna Karina da Silva, de 20 anos, e o filho, Pietro da Silva, de 6 meses, estavam no imóvel quando a estrutura foi atingida.

Após o deslizamento, o próprio jovem acompanhou e ajudou as equipes nas buscas pelos corpos da mulher e da criança, encontrados ainda no mesmo dia. A família não sabe exatamente onde Fábio pode ter sido contaminado. Segundo os parentes, ele trabalhava no bairro de Beberibe, no Recife, e teve contato com diversas áreas alagadas após as fortes chuvas.

Mais recentes

Imagem - Novo projeto prevê carro de até R$ 90 mil com 6 meses sem pagamento para motoristas de app e MEIs

Novo projeto prevê carro de até R$ 90 mil com 6 meses sem pagamento para motoristas de app e MEIs
Imagem - Grupo hacker invade sistema do Detran para apagar multas e transferir veículos ilegalmente

Grupo hacker invade sistema do Detran para apagar multas e transferir veículos ilegalmente
Imagem - Após ser esfaqueada por ator pornô, mulher pede liberação do suspeito e diz que 'foi um mal-entendido'

Após ser esfaqueada por ator pornô, mulher pede liberação do suspeito e diz que 'foi um mal-entendido'