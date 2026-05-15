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Novo projeto prevê carro de até R$ 90 mil com 6 meses sem pagamento para motoristas de app e MEIs

Poposta traz ainda prazo de seis anos e carência para trabalhadores que usam veículo como ferramenta de renda

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 15 de maio de 2026 às 10:08

Motorista de carro
Motorista de carro Crédito: Shutterstock

Um projeto de lei apresentado na Câmara dos Deputados propõe a criação do Programa Nacional Meu Primeiro Carro, voltado a trabalhadores que dependem de automóveis para garantir renda. A proposta é de autoria do deputado Marcos Pollon e está em análise na Casa.

O texto prevê condições facilitadas para a compra do primeiro veículo por microempreendedores individuais (MEIs), motoristas de aplicativo, trabalhadores autônomos, profissionais do transporte individual remunerado e prestadores de serviço que utilizam carro no exercício da profissão.

Pela proposta, será possível financiar veículos de até R$ 90 mil, com juros reduzidos, prazo de pagamento de até 72 meses e carência de seis meses para começar a quitar as parcelas. A operação ficaria sob responsabilidade da Caixa Econômica Federal.

Motorista de aplicativo

Um ponto pouco observado na Carteira Nacional de Habilitação pode colocar condutores de aplicativo em situação de risco imediato nas ruas por Pexels, Rdne
Quem trabalha com app precisa redobrar o cuidado — uma irregularidade sutil na CNH pode trazer consequências sérias, inclusive perda do veículo por Pexels, Nascimento JR
Atenção, motoristas de app: um detalhe pouco conhecido na CNH pode levar à apreensão do veículo por Pexels, Maksgelatin
Atenção no volante: um “detalhe invisível” na CNH pode ser suficiente para o carro ser retido em uma abordagem de trânsito por Pexels, Rdne
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Um ponto pouco observado na Carteira Nacional de Habilitação pode colocar condutores de aplicativo em situação de risco imediato nas ruas por Pexels, Rdne

O projeto também estabelece que o veículo não poderá ser transferido durante os primeiros 36 meses do financiamento, exceto em caso de quitação antecipada. Outra previsão é que o crédito possa ser concedido mediante análise cadastral, sem exigência de comprovação de renda.

Além do financiamento, caberia à Caixa garantir a contratação do seguro do automóvel e a possibilidade de uso de um fundo garantidor específico. O texto ainda determina que a propriedade do carro permaneça vinculada à instituição financeira até o pagamento da última parcela.

Na justificativa da proposta, o deputado afirma que muitos trabalhadores que dependem de veículos para atuar profissionalmente acabam recorrendo ao aluguel de automóveis, o que reduz a renda mensal. “A aquisição do primeiro automóvel representa redução de custos operacionais, aumento direto da renda líquida e fortalecimento da autonomia econômica do trabalhador”, diz o parlamentar.

O projeto tramita em caráter conclusivo e ainda será analisado pelas comissões de Viação e Transportes, Finanças e Tributação e Constituição e Justiça e de Cidadania. Para entrar em vigor, a proposta precisará ser aprovada pela Câmara e pelo Senado.

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