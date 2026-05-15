DOCUMENTO OBRIGATÓRIO

Novo RG expira? Saiba quando será preciso renovar a Carteira de Identidade Nacional

Documento tem prazo de validade diferente

Esther Morais

Publicado em 15 de maio de 2026 às 11:45

Novo RG Crédito: Divulgação

A nova Carteira de Identidade Nacional, conhecida como CIN, não possui mais um prazo único de validade para todos os brasileiros. O novo modelo do RG passa a ter períodos diferentes de renovação conforme a faixa etária do cidadão.

Pelas regras estabelecidas pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, crianças de até 12 anos incompletos precisarão renovar o documento a cada cinco anos. Já para pessoas entre 12 e 60 anos incompletos, a validade será de 10 anos.

Carteira de Identidade Nacional (Novo RG) 1 de 8

Para idosos acima de 60 anos, a validade do documento será indeterminada, sem necessidade obrigatória de renovação periódica.

Segundo o governo federal, a mudança busca manter os dados de identificação mais atualizados, especialmente entre crianças e adolescentes, que passam por mudanças físicas mais rápidas ao longo dos anos.

Os brasileiros têm até 2032 para substituir o antigo RG pela nova Carteira de Identidade Nacional. A troca não precisa ser feita imediatamente.

A primeira via da CIN é gratuita para toda a população, assim como as renovações do documento.

Atualmente, o novo RG já pode ser emitido em 23 estados e no Distrito Federal. Entre eles estão Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco e Santa Catarina.