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Novo RG expira? Saiba quando será preciso renovar a Carteira de Identidade Nacional

Documento tem prazo de validade diferente

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 15 de maio de 2026 às 11:45

Novo RG
Novo RG Crédito: Divulgação

A nova Carteira de Identidade Nacional, conhecida como CIN, não possui mais um prazo único de validade para todos os brasileiros. O novo modelo do RG passa a ter períodos diferentes de renovação conforme a faixa etária do cidadão.

Pelas regras estabelecidas pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, crianças de até 12 anos incompletos precisarão renovar o documento a cada cinco anos. Já para pessoas entre 12 e 60 anos incompletos, a validade será de 10 anos.

Carteira de Identidade Nacional (Novo RG)

Carteira de Identidade Nacional por Divulgação
Carteira de Identidade Nacional Cartão por Divulgação
Carteira de Identidade Nacional digital por Divulgação
Nova Carteira de Identidade Nacional por Divulgação
Carteira de Identidade Nacional por Divulgação
Nova Carteira de Identidade Nacional por Arisson Marinho/CORREIO
Carteira de Identidade Nacional por Divulgação
Carteira de Identidade Nacional por Divulgação
1 de 8
Carteira de Identidade Nacional por Divulgação

Para idosos acima de 60 anos, a validade do documento será indeterminada, sem necessidade obrigatória de renovação periódica.

Segundo o governo federal, a mudança busca manter os dados de identificação mais atualizados, especialmente entre crianças e adolescentes, que passam por mudanças físicas mais rápidas ao longo dos anos.

Os brasileiros têm até 2032 para substituir o antigo RG pela nova Carteira de Identidade Nacional. A troca não precisa ser feita imediatamente.

A primeira via da CIN é gratuita para toda a população, assim como as renovações do documento.

Atualmente, o novo RG já pode ser emitido em 23 estados e no Distrito Federal. Entre eles estão Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco e Santa Catarina.

O novo documento utiliza o CPF como número único de identificação em todo o país e reúne diferentes informações do cidadão em uma versão física e digital.

Tags:

Identidade

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